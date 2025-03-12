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    華碩爆工會染紅！馮賢賢籲政府嚴肅處理：其他匪諜都等著看

    馮賢賢呼籲政府嚴肅處理華碩工作疑遭滲透的事情。（資料照）

    馮賢賢呼籲政府嚴肅處理華碩工作疑遭滲透的事情。（資料照）

    2025/03/12 19:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕華碩近日爆出工會染紅疑慮，錢姓中國籍配偶員工，1年多前加入華碩工會，開始對公司事務指指點點，還用中共的法律指控執行長許先越支持台獨。知名電影製片人馮賢賢忍不住跳出來開砲，直言她相信不是只有華碩被滲透，「敵人已大量滲透台灣社會，無所不用其極要從裡面把台灣搞爛！」

    近日有媒體披露華碩一名錢姓中配員工，加入工會後開始對公司事務指指點點，甚至指控華碩在執行長許先越允許下支持台獨媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，涉犯中華人民共和國《刑法》第103條分裂國家罪，消息一出讓外界大傻眼。

    對此，馮賢賢今天在臉書發文，「華碩被一個紅衛兵員工鬧到進退維谷，證明工會會員不一定站在公理正義這邊。我曾被公視工會惡意攻擊，情境有點類似。當時的工會頭頭不僅工作狀況屬於嚴重不適任等級，且工會背後有左統工運勢力護航，又援引國民黨立委與統派媒體大力助攻。當時一群傳播學者跟著起鬨，不是惡意，就是天真到不辨是非。」

    她接著說：「不要以為這些都是個案。當年還好有太陽花，擋住了馬英九的木馬屠城陰謀。現在敵人已大量滲透台灣社會，無所不用其極要從裡面把台灣搞爛。華碩的事情，政府不能坐視。不要被『工會』的頭銜嚇到，必須嚴肅處理，除惡務盡。我不相信只有華碩一家企業被滲透，其他匪諜都在等著看。」

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