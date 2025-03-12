藍委喊財劃法修正案「合理」 卓榮泰：弱化國家整體建設與國防力量

行政院長卓榮泰出席立法院全院委員會，說明財劃法。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 16:54

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（12日）到立法院全院委員會報告「財劃法修正案」覆議案並備質詢，國民黨立委林思銘引述社論稱修法「合理」，質疑為何直到覆議前仍為提出政院版本？卓榮泰答詢，林思銘所謂「合理」將弱化國家整體建設與國防力量，且政院在去年12月24日前立院逐條表決前已準備好方案。

林思銘質疑，為何在覆議前夕仍未見「財劃法」修正草案的「行政院版本」？卓榮泰曾於去年答詢稱「現行是最好的版本」。他認為，不應等到事情燒到火了，才說「有版本」。

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卓榮泰回應，透過覆議方式，即希望讓「財劃法」回到現狀，將政院版本與地方政府再溝通更好之後，提出一個也讓朝野各黨團能夠形成共識，立院和政院共同的版本。

卓揆說，政院版本在去年12月24日表決前，都希望能有機會透過黨團協商來談，但遺憾立院發生秩序問題，所以一直沒辦法有效展開協商。財政部一直很努力就法案內容做精算，以及和各地方政府溝通，這是更重要、比較難的工作，並非一朝一夕可以完成。

卓榮泰強調，目前政院已經有方案，因還需要細修，不至於成為版本。現提出的是目前滯礙難行之處，會針對這些來進行修正。

林思銘引用社論說，各家媒體報導認為此次修正「非常合理」。卓榮泰回應，所謂「合理」，將弱化國家整體建設及國防力量。

國民黨立委林思銘質詢。（記者叢昌瑾攝）

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