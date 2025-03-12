葉元之與分局長早就結下樑子？ 戴瑋姍爆「處理罷團不力」

國民黨立委葉元之爭議連環爆。（資料照）

2025/03/12 18:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之遭爆違停、臨檢嗆基層員警「不知道我是誰嗎？」，甚至不滿板橋警分局處理選服進度，向警政署檢舉，時任分局長陳宇桓不堪施壓，找餐廳擺桌道歉。民進黨新北市議員戴瑋姍今天（12日）再加碼，指稱葉元之其實早就與陳宇桓結下樑子，原因是「處理罷免團體不力」！

葉元之最近遭媒體披露，今年1月份因為不滿板橋分局處理選民服務的進度，憤而向警政署檢舉，時任板橋分局長陳宇桓不堪施壓，特地找了餐廳請葉元之吃飯並道歉。還有基層員警控訴，葉元之平日為人客氣，但私下面對公務員，基層員警都十分苛刻，動輒嗆聲「你不知道我是誰嗎？」、「我要找分局長來」。

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面對指控，葉元之駁斥稱子虛烏有，媒體把不同的事情拼湊在一起編故事，這件事情其實從頭到尾都沒有所謂消息來源。對此，最初接獲爆料的《三立》記者馬郁雯，11日晚間公開受訪員警的爆料錄音檔，狠狠打臉葉元之。受訪員警稱，針對分局長擺桌道歉的事，據他所知是有位里民筆電被偷跟里長抱怨，里長又轉述給葉元之，葉元之覺得逮到機會要修理分局，對警察發脾氣，甚至投訴到警政署。

今天戴瑋姍在媒體人陳斐娟主持的政論節目《關我什麼事》透露，今年1月21日這位陳姓分局長，確實有找開餐廳席開3桌邀葉元之吃飯，地方上都有在傳，「其實他們早就已經結下樑子，原因是因為葉元之面臨罷免，所以他曾經有叫這個分局長，應該要去抄這些罷免團體。可是今天你一個警政人員，應該是要行政中立，如果罷免團體沒有做什麼違法的事情，也應該是要秉公處理，那這個分局長的處理並沒有符合葉元之的心情，沒有符合他的需求，後來這個樑子結下之後，他只要有一些服務案件，可能沒有做到他滿意，他就會有點無限上綱、大做文章。」

戴瑋姍還加碼爆料，葉元之常常上政論節目通告，需要有人幫他準備資料，「那可能有時候有些議題可能跟新北市政府有一點關聯，葉元之就會要求聯絡人或是（侯友宜）市府的基層幫他整理資料。但有時候時間來不及，錄影時間很著急，沒有幫他處理好，他就會飆罵公務員說『我現在是在幫你們護航耶！我現在是在幫忙你們，你們資料都不給我，我怎麼講？』，感覺像把公務員當成自己的助理，沒有準備好他就會不開心，所以公務員壓力都很大，覺得說你明明就有自己的助理，為什麼要我們準備？我又沒有領你的錢，大家其實怨氣都很深。」

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