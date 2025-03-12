中配鼓吹武統、職場政治審查 黑熊學院：中配問題已是國安問題

針對中國籍配偶網紅亞亞不斷鼓吹武統言論，黑熊學院警告必須將中配問題視為國安問題。（擷取自黑熊學院臉書）

2025/03/12 17:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶利用社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武力統一台灣，遭移民署認定已違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止其依親居留許可，並擇期遣送出境。此外，華碩一名錢姓中配女子加入工會後，在公司進行政治審查，甚至指控高層支持「台獨勢力媒體」涉嫌違反中國法律。對此，黑熊學院直言，這些中配明目張膽的統戰行為絕非偶然，呼籲「將中配問題視為國安問題」。

黑熊學院稍早在臉書發文表示，網紅亞亞在社群上不斷鼓吹「中國將武統台灣」、「台灣終將回歸」，經八炯檢舉通報，移民署在約談後依違反「兩岸人民關係條例」，廢止她的依親居留許可，並將遣送出境。

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黑熊學院指出，亞亞透過婚姻關係取得居留權，可能尚未取得台灣身分證，「不然事情恐怕沒那麼簡單」。中配具有身分證後，可以申請依親將家人帶來台灣；可以認養在中國的小孩；可以離婚後再婚中國配偶，一個中配就變成四口中國人家庭。用「在台生活的中國」身份，吹捧中國、宣傳統一，同時享受台灣的生活跟社會福利。

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黑熊學院續指，假如當時在野黨通過「中配6改4」，縮短中配取得身份證年限，亞亞恐怕早已取得身分證，屆時政府更難處理此類案例。此外，週刊近日爆料，華碩一名中配女子加入工會後，竟在公司內進行政治審查，指控華碩執行長支持台獨媒體，涉嫌違反中國的「分裂國家罪」。

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黑熊學院痛批，錢女「是在台灣拿中國的法來管、用明朝的劍斬清朝的官嗎？」這些中配明目張膽的統戰行為，絕對不是偶然。況且，中國是明定法規，要求在全球各地的中國人，都有義務協助情報工作，並舉《中華人民共和國國家情報法》第七條：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。」

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黑熊學院警告，「只要中共認定你仍保有中國國籍、你還有家人跟財產在中國，中國就有辦法逼你就範，要求你遵守上述法律，服從國家的指揮。」而日本、澳洲等國，受到中國移民造成的社會影響日益嚴重，台灣更是中國計畫性滲透的目標，呼籲「必須將中配問題視為國安問題」。

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