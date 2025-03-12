陳淑姿被問當母親、祖母回「我單身」 傅崐萁：這年紀有機會都當祖母了

主計長陳淑姿。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 16:38

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委傅崐萁今在立法院就「財政收支劃分法覆議案」質詢主計長陳淑姿，傅講完財劃法修法後地方可獲得的好處，突然問陳有當過母親、祖母了嗎？陳回答，「沒有，我單身」，傅才連忙說抱歉，指在這個年紀有機會應該已經當祖母了，大家都深愛家人，能在一個得到政府照顧的環境，人民才會更放心。

傅崐萁表示，1999年精省後所有的地方縣市都要舉債，沒有足夠的自主財源，所以25年來不分政黨呼籲修正財劃法，充實替方財源、落實地方自治，國民黨團是接受民意來修正財劃法，所以現在政府是有哪個部分窒礙難行？

請繼續往下閱讀...

陳淑姿表示，精省後中央政府佔75.4%、地方24.6%，24.6%裡的15%包含台灣省11%、縣市4.3%，佔3753億的9%，一般縣市補助不能減，約6%，合起來就是15%要移給地方，但省政府部分無法移，例如老農津貼150億、勞健保900多億、國立高中職350億、省立醫院400多億。她也強調，原來省政府業務無法分出來，但事權沒有劃，現在卻把15%的預算分出去，中央就必須減，中央預算3兆1減掉法律義務預算只剩1兆3元，還要再減3753億也就是28%，如果國防預算不減，那就要平均減37%，這就是困難處。

傅崐萁表示，權責的分配可以商量，我們非常歡迎，但要依法行政，各縣市、國會都很願意一起來談。但不要用不溝通、網軍側翼，部會首長扮演網紅的方式，這不是國家之福。

傅崐萁表示，從2021年到2024年，中央政府超收1兆8707億，有5318億拿去還舊債，還有1兆3千多億拿去做政府的餘絀。中央和地方怎麼分配，這都可以談，地方政府最了解地方人民，財劃法實施後可以直接造福地方，包括地方青年創業、購屋利息補貼、結婚生育補助、0到6歲加倍養變三倍養、老人健保、老人長照等。

傅崐萁話鋒一轉，突然詢問陳淑姿，「我相信您當了母親、當了祖母了嗎？」陳一臉茫然回：「蛤？」傅再問，「您應該有當過母親了吧？已經當母親了吧？」陳淑姿才回應：「沒有，我單身」，傅崐萁才尷尬的說：「唉呦，抱歉抱歉，但在我們這個年紀，有機會都當祖母了對不對？」我們都深愛我們的家人，能夠在一個得到政府照顧的環境，人民會更放心，強調國民黨很願意敞開大門來協商。

卓榮泰也表示，去年行政院就準備了一本要來和立法院協商，但12月15日那一週發生了一些大家都不願看到的事情，談的時間就減少，希望有機會和各位委員，請韓院長再主持，大家一起把事情好好討論。

傅崐萁表示，去年10月卓榮泰稱曾有機會協商財劃法，他也清楚表達願意協商，但行政院兩個月斷訊無聲無息，希望未來施政上大家多溝通，我們都很願意。

卓榮泰表示，他衷心期盼可以理性溝通，在行政院談過後，主計處、財政部一直跟地方接觸，又算出這麼多版本，但就是苦無機會來談。

傅崐萁詢問，對於財劃法的修正，卓院長支持嗎？卓榮泰表示，目前財劃法是我們執行起來最以把握的，但它一定有它可以調整討論的空間。

國民黨立委許宇甄表示，去年財政委員會在6月19號就有一個臨時提案，希望政院在開議前提出版本，大家來檢討，但行政院一直到12月一直都沒有提出版本，也一直沒有溝通，不是國民黨團不願意溝通。

卓榮泰說，財政部要跟地方做溝通，主計長也跟財委會召委有相當多的聯繫。

傅崐萁表示，國民黨團去年7月在財政委員會做的決議，請行政院9月提出版本，但也沒有。在野黨已經等待多時，並不是在野黨不溝通，而是行政院一直沒提出版本。希望這些事情以後都不要發生，大家多做一些良善的溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法