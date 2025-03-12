立院今表決總預算覆議案 盧秀燕表態：無意介入兩院爭執

立院今表決中央總預算覆議案，盧秀燕表態「無意介入兩院爭執」。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/12 15:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院今表決行政院所提114年度中央總預算覆議案，今台中市議會召開臨時會，台中市民進黨議員林德宇及江肇國均請她呼籲黨籍立委支持覆議案，盧秀燕僅說，不介入兩院爭議，但就算覆議案未通過，被刪凍的中央總預算仍比前朝多2千億，她要替台中市及全台22縣市請命，中央增加2千億預算，就算不給地方政府，也不應刪凍地方預算，「否則很奇怪」。

中央總預算遭藍白刪凍，議會要求台中市府今進行預算受影響專案報告，逢立法院今表決行政院所提中央總預算覆議案，林德宇問她基於台中市長角度，對於立法院惡刪惡搞刪減的中央總預算案需不需要重新再議，她是否支持覆議案。

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盧秀燕僅回，即使覆議案不過，卓內閣拿到預算還是比前朝蔡總統任內多2千億，但林德宇指，預算增加跟被刪科目不同，批她用話術欺民，更質疑她常自豪擔任過立法院財政委員會召集人，中央總預算被惡刪有沒有受影響大家都知道，盧卻無視惡搞、支持惡意刪除預算癱瘓政府，漠視台中市建設發展可能因此受阻。

江肇國也質疑她，台中市今年的總預算也比去年增加，盧號稱要做很多事，若被砍預算她覺得如何，會不會不好做事；盧回應，希望儘量不要刪；江肇國請她呼籲同黨立委覆議案拜託放過總預算，但盧秀燕仍強調，不會介入兩院爭議，只關心對地方政府的影響，但若中央拿到比較多預算，應多給地方補助，而非凍刪地方預算，江肇國批，專案報告規避立法院責任，揚言退回報告。

包括國民黨議員張廖乃綸也問說，疑惑中央總預算被凍刪到底會不會影響地方，盧秀燕則重申她對中央總預算覆議案的立場。

盧秀燕強調，她對兩院爭議沒有意見，她之前說希望少刪是因站在地方行政部份立場，她說，基於行政院行政部門立場當然希望預算少刪，但立法院基於監督職責有權刪，就像市政府跟市議會，站在地方政府立場希望少刪，站在尊重市議員立場可以刪也應該刪，她不希望被斷章取義說她支持立法院或行政院，「她無意介入兩院爭執」。

盧秀燕說，即使覆議不成功，現在內閣拿到的預算，仍比前朝多2千多億，那增加的2千億去哪裡，她要替全台22縣市請命，中央增2千億即使不給地方政府，也不應凍刪地方預算，「否則很奇怪」。

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