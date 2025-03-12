錢康明批高虹安是貪污假面市長 擬開直播支持罷免

錢康明批高虹安是貪污假面市長，擬開直播支持罷免高虹安。（照片取自錢康明臉書）

2025/03/12 16:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安，除要面對貪污及誣告二審官司訴訟，由公民團體發起的罷免高虹安的連署也進入第二階段，而高虹安任內任用的前文化局長錢康明，前年9月被離職後，也在社群開粉專批高虹安各種惡行，錢康明今天也發文提到，有人問他，是不是民進黨有給錢，才會駡高虹安？錢康明也駁斥此說法，並說罵高虹安不用錢，也要高虹安不要再找人來堵他的嘴了，他不僅會繼續揭穿高虹安是假面市長，也考慮開直播支持市民罷免高虹安的行動。

錢康明今天發文提到，「不要找人來問我了！不要讓我們都認識的朋友為難」，並提到高虹安很自私、真的沒救了，強調從來沒有拿過任何政黨的錢，從2023年9月11日從文化局長離職後，連政論節目的邀約都拒絕，幾乎全台灣的政論節目都找過他，有些節目還開了「隨便我說」的價錢。

請繼續往下閱讀...

錢康明表示，他不是看網路、看廣告、看宣傳、看特定電視台新聞的跑馬燈而認識高虹安，也氣高虹安如果前年沒找民眾黨市議員開記者會誣蔑他，這些日子他不會這麼生氣開罵，但如今他也認清高虹安是愛說謊的貪污假面市長，且支持市民罷免掉高虹安，未來更打算開直播，用行動支持罷免掉高虹安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法