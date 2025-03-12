罷團「拔羅波」指遭施壓被迫撤連署站 今自行拆除

「拔羅波」團隊指遭有力人士施壓，被迫撤連署站，今天自行拆除棚架。（記者翁聿煌攝）

2025/03/12 16:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「拔羅波」團隊兩週前在深坑區租借停車場搭棚設置罷免連署站，但租期未到，團隊遭到「有力人士」施壓關切，出租方昨天（11日）提出解約要求，「拔羅波」團隊牽連他人，今天自行拆除棚架撤離，但仍會在深坑以「快閃收件」方式爭取連署，另覓合適地點設連署站。

「拔羅波」團隊高先生說，眾所周知，新北第11選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）一直是藍營鐵票倉，「拔羅波」團隊一路走來十分艱辛，尤其在尋找固定連署站點的過程中，更是遭遇層層阻礙，兩週前終於在深坑區找到一塊即將改建的空地，租下靠馬路的停車格，作為深坑第一個固定站點。

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高先生說，團隊在租用時就已經向出租代理人表明想要成立連署站的用途，當下出租代理人並無意見，沒想到團隊架起棚架，擺出罷免連署站的招牌，隔天就被租方告知中斷租約，要求撤除棚架拍照後才退還租金及押金。

高先生說，團隊為推動連署，希望為支持的民眾準備一處遮風蔽雨的場所而不可得，就在準備於13日二階連署啟用之際，卻突然被通知要立即撤除車棚，終止還剩下半個月的租約。

高先生說，根據了解，中斷租約及撤離並非工程需求，而是來自「有力人士」的強勢施壓，以「車棚遮蔽視線」為由，逼迫團隊離開合法租到的一小塊停車格，媒體追問施壓的「有力人士」是誰？團隊說「大家心裡都知道」。

「拔羅波」團隊說，無論面對多少壓力，都不會動搖他們推動罷免行動的決心，接下來在深坑仍會以「快閃收件」方式爭取民眾連署，並且另覓合適地點設置連署站。

「拔羅波」團隊出示原本的承租合約，尚未到期卻遭施壓，被迫今天自行拆除棚架。（記者翁聿煌攝）

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