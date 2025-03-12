台中大巨蛋何處下蛋？盧秀燕加碼4條件、拍板「民間投資」

針對興建台中大巨蛋，市長盧秀燕再加碼4條件。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/12 16:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中巨蛋（小巨蛋）興建中，因僅能容納1萬5千人，市長盧秀燕日前宣布另孵大巨蛋，計畫容納3到5萬人，盧秀燕原本提出選址4條件，今日再加碼，並拍板不會自己蓋，採「民間投資」，至於落腳處，「誰符合誰有機會」。

盧秀燕釋出要孵大巨蛋後，不少地區爭取大巨蛋落腳，盧秀燕之前提出須是土地面積10到15公頃、不需徵收的「素地」、交通便利且有商業吸引性，否則商業活動進不來，恐影響未來開發效益。

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但她說，日前她訪日參觀日本不少巨蛋後，她要再加提4條件，將不蓋純場館，要做高度複合式商業設計，包括商場及飯店等多元效益開發，另不會像台中巨蛋（小巨蛋）採自力自建，主因物料上漲，台中小巨蛋預算百億，夠不夠還不曉得，若要蓋可容給3-5萬人的大巨蛋，可能4、500億跑不掉，因此不會自己蓋，會交由「民間投資」來蓋。

盧秀燕說，參考日本經驗民間投資興建方式有兩種，民間自己找土地蓋或由市府土地提供地上權給民間蓋，採何種方案市府都不排除，選址條件則維持不變。

盧秀燕強調，大巨蛋落腳何處很多議員為選區爭取，她是市長公平以對，不會有偏好，她重申「誰符合誰有機會」、「市長不會有偏好」。

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