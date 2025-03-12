立院明審青年基本法 綠委：盼行政院盡速提出院版草案

民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、林宜瑾、范雲、郭昱晴、陳秀寳、張雅琳等人，今偕同台灣一滴優教育協會及台灣青年世代共好協會召開「我挺青年世代！支持『青年基本法』」記者會。（圖由吳沛憶辦公室提供）

2025/03/12 15:37

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院教育及文化委員會明天（13日）將排審「青年基本法草案」，民進黨立委吳沛憶等人今（12日）強調，青年事務立法是國際趨勢，台灣必須與國際接軌，希望「青年基本法」能在本會期三讀通過，也呼籲行政院盡速提出院版，一起挺青年世代。

吳沛憶、吳思瑤、林宜瑾、范雲、郭昱晴、陳秀寳、張雅琳等民進黨立委，今偕同台灣一滴優教育協會及台灣青年世代共好協會召開「我挺青年世代！支持『青年基本法』」記者會。

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吳沛憶表示，希望未來立法通過後，能夠有專責單位整合跨部會資源，共同推動「青年主流化」，讓政策能從青年角度出發，讓重視青年成為政府的核心價值；且這幾年青年公共參與風氣蓬勃，很多高中生積極參與公共事務，因此她以15歲為作為青年起始點，讓更多年輕人能夠受到保障，並從事公共參與。

吳思瑤說，她是首位提出「青年基本法草案」的立委，樂見行政院已研議院版當中，指派教育部作為主責部會。台灣需要「青年基本法」的3大理由，第一，組織面需要一個「專責單位」統合部會間（水平）及各級政府（垂直）政策；第二，政策面需要系統性推動，提出整合性政策；第三，法制面需要透過基本法讓政策永續，確保不論誰執政都要挺青年。

身為教文委員會召委的林宜瑾，以「壯促法」立法歷程為例指出，一群在社會上佔有優勢地位者的專法，短時間內就三讀通過，反觀「青年基本法」歷經年復一年的倡議，至今才終於有機會被排進審查議程；光是法案審查進度，就鮮明地反映出青年族群於台灣社會的處境。

范雲提到，需要透過青年基本法立法，讓中央設置具跨部會協調權限的專責部會，負責蒐集青年經驗與意見並協調制定全面政策，才能更加有效的回應青年困境。

陳秀寳說，「青年基本法」已經有18個版本交付交文委員會審查，其中包含她的提案，呼籲行政院亦盡速提出院版，力拚這會期三讀。

郭昱晴建議，除了「青年基本法」，也應制定「青年政策白皮書」，並透過「青年國是會議」收集年輕人的聲音。

張雅琳認為，法案應涵蓋5大面向，權利保障，確保青年在各領域享有公平發展機會；政府職責，建立跨部門協調機制並確保穩定預算；青年參與機制，提升決策透明度，確保青年能夠積極參與公共事務；教育與職涯發展，提供適性化教育與就業創業支持，提升競爭力；社會與文化支持，加強心理健康保障，推動青年文化發展。

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