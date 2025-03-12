王鴻薇指香蕉價高像遇詐騙 農糧署：不因短期價漲就貿然進口

中部地區香蕉產能已恢復，持續產出。（農糧署提供）

2025/03/12 15:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委王鴻薇指香蕉最近價格太貴，像遇到詐騙，多名農民解釋受去年颱風致嚴重農損，王的發言被鄉民稱不食人間煙火；對於近期蕉價高漲，農業部農糧署今（12日）重申，香蕉從種植到採收需10個月以上，才導致短期價高，也強調絕不可能短期價漲就貿然進口香蕉。

王鴻薇日前在社群媒體指香蕉價格1斤就要100元太貴，形容像是遇到詐騙，並指民進黨政府對水果價格漠不關心，但王的發言被鄉民砲轟不食人間煙火，不少人留言指去年遇到3個颱風，香蕉農損嚴重，撐過災害的香蕉難道不值該價格，王則指自己買到那麼貴的香蕉卻不能發聲，認為這是綠色恐怖，國民黨立委羅智強稱政府都將香蕉價格飆升賴給天災，國民黨南投區域立委游顥則說沒有看到農業部提具體措施。

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王、羅、游說法則恐再暴露對農業常識完全欠缺，農糧署指出，去年受凱米、山陀兒、康芮等3個颱風接連侵襲，台灣香蕉農損面積達5950公頃，超過栽種面積的4成，受損的主要區域在高屏地區；隨颱風發生後，為協助農民復耕，農業部也發出天災救助，金額就達4.76億元，也指出香蕉從栽種到收成需要10個月，加上復耕期間如今年1到2月又遇到連續低溫，加上冬天不是香蕉主要產季，因此每株產量僅8-12公斤，較一般正常產量15到20公斤大減，今年截至3月上旬比去年同期減產4-5成。

農糧署進一步指出，近期隨著氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復並持續產出至5月，高屏地區3月春夏蕉業接續量產，供應短缺已逐步紓解，指出目前蕉價高屬於短期現象，目前台北批發市場香蕉交易量由2月下旬62公噸，增加至3月上旬74公噸，增加21%，平均價格由2月下旬每公斤121元，回穩至3月上旬的每公斤114元，跌幅6%，3月中旬則回穩至每公斤107元，評估價格可持續回穩。

部分人士則主張因開放香蕉進口，農業部則表示，香蕉為我國重要產業，我國為香蕉巴拿馬病、香蕉條紋病及香蕉苞葉嵌紋病等國際香蕉重要病害非疫區，他國若要申請輸銷香蕉至台灣，需要審慎評估風險，目前也無他國積極向我國提出輸銷香蕉申請，強調絕不因短期價漲就貿然進口香蕉，來打擊國內蕉農。

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