上午遭嗆 朱立倫：怨氣不如化為志氣、團結面對大罷免

國民黨主席朱立倫12日參加「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，在會前受訪。（記者張嘉明攝）

2025/03/12 15:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午在國父紀念館向該黨總理孫中山銅像致敬後，遭民眾嗆聲「下台」，今天下午他出席「孫文理念，綻放百年」紀念音樂會時受訪回應，今天是莊嚴的場合，希望大家都用嚴肅的心情來勉懷國父，他作為黨主席，對於任何的不滿，都要承擔，但大家如果有怨氣，不如化為志氣，共同團結面對民進黨的大罷免，一致對外，這才符合所有藍營支持者的期待，否則任何的動作都有可能造成綠營最開心。

朱立倫並強調，現階段大家所有對黨主席的怨氣，他都能承擔，但黨內還是要團結對外，把怒氣、怨氣化為團結的志氣，一致對外。

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對於媒體提及黨內有人拱台中市長盧秀燕參選黨魁，朱立倫則說，現階段的工作是讓所有國民黨立委都準備好各項的問政說明會與一些重要活動，或在立法院推動民生法案，這才是目前應該關心的重點，他會請所有藍營縣市長一起來，不論是盧秀燕還是新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安或桃園市長張善政，他都會保持連繫，大家一起團結，一致努力對外。

有關大罷免，朱立倫表示，第一階段連署補件本週內就會完成，而且會盡快進入第二階段連署，所有國民黨被惡罷的立委如何做好地方問政說明會，勤跑基層，黨部都做了很多的努力，至於罷免綠營立委的部分，國民黨也會持續加油，黨內不需要分心在任何的權力之爭，應該全力對外才是重點。

至於國民黨是否會提出倒閣案，朱立倫表示，純屬謠言，前天他有看到新聞，但國民黨內從未討論過，也絕無此事，雖然任何學術上的講法都有，但現階段國民黨就是全力以赴反惡罷。

此外，朱立倫在會中致詞表示，民主自由一直是台灣生活中的DNA，孫中山提出的民主自由、民權主義，就是台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持，而孫中山所提的民生主義，就是要讓人民過好日子，時時以民為念、以民為本，這也是國民黨在各地方執政或在國會推動法案的最重要基礎。

朱立倫強調，孫中山精神歷經百年不朽，相信未來的百年國民黨人將永遠奉行總理遺囑，革命尚未成功，同志仍需努力，任何挫折都打倒不了國民黨的決心，任何失敗也不會改變革命的決心。

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