藍綠為錄影、直播議題互槓 韓國瑜：列黨團協商處理

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，立法院長韓國瑜主持。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 15:36

〔記者李文馨／台北報導〕立法院今天召開全院委員會，針對財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告及備詢。不過在質詢期間，國民黨立委王鴻薇質疑民進黨立委在台下拍影片、叫囂，呼籲應維護立委質詢權；民進黨立委郭國文則表示，藍委葉元之、白委黃國昌也常拿直播作為造謠的武器。對此，立法院長韓國瑜裁示，他會將直播議題納入黨團協商處理。

國民黨立委傅崐萁、許宇甄、翁曉玲今天上午進行聯合質詢，許宇甄質疑現場民進黨立委不應錄影；傅崐萁也要求韓國瑜裁示，表示國會已有公播系統，為防胡亂剪接，應以公播的公開錄音錄影為主。

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國民黨立委王鴻薇於質詢前提出權益問題，她說，從昨天到今天的覆議案質詢過程，都有民進黨立委在台下叫囂甚至錄影，但議場裡面是完全直播，不理解委員在質詢時，為什麼還有人要拍影片、叫囂。王鴻薇表示，立法院或許有些衝突跟爭議，但委員的質詢權應該要被維護，拜託主席跟各政黨尊重每位委員質詢權。

韓國瑜表示，依照「立法院職權行使法」第7條規定，請大家互相尊重質詢的委員。他認為，既然王鴻薇主動提出，委員在質詢時不希望被其他委員錄影，主席一定要出面制止，這點要請各位委員能互相理解，這種感受是相同的。

民進黨立委郭國文則說，對於韓國瑜的裁示他也接受，當事人不願被拍攝的時候，應該尊重當事人。他也強調，既然現場已有直播，就不應該再直播，但還是有部分委員裝密錄器，甚至直播對著人，在院會當中造謠，「我本身就是一個受害者。」

郭國文指出，院會、委員會當中免不了會有肢體衝突，但擁有直播設備的人，多一個造謠武器，最常這樣做的人一個是葉元之、一個是黃國昌，他們都拿直播當作造謠的武器。他說，希望韓國瑜能有一致性的標準進行處理，不分對象、不分黨派、不分藍綠的尊重彼此。韓國瑜對此回應，他會把將直播議題納入黨團協商。

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