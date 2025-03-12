林佳龍接見傳統基金會創辦人 佛訥籲台藉低軌衛星應對海底電纜截斷

外交部長林佳龍11日於臉書發文指出，他近日在外交部接見訪台的美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（左）。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/03/12 15:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（11）日於臉書發文指出，他近日在外交部接見訪台的美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Dr. Edwin Feulner），並指出，佛訥對台灣海底電纜疑似遭中國切斷表達關切，建議台灣可透過低軌衛星的技術，減少海纜遭截斷的影響。

林佳龍表示，一直關心台灣情勢的佛訥，在報章上見到他受訪的報導，更主動表達認同「台美、美中關係應該要脫鉤」的看法。

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林佳龍認為，台美中3國的關係應該擺脫冷戰時的三角關係思維、各自發展，如此台美關係就不用被框架於美中關係之下。

林佳龍也向佛訥說明，台灣會繼續努力深化與美國的經貿合作，並提到外交部於巴拉圭與瓜地馬拉的「榮邦計畫」，也期待台美可以持續透過美國總統川普第一任期所建構的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）深化交流，一起於第三國合作壯大彼此。

此外，林佳龍指出，佛訥此次訪台帶來傳統基金會最新出版的「2025年經濟自由度報告」，調查顯示台灣連續3年蟬聯經濟自由全球第4名、亞洲第2名；日前佛訥專程到外交部將報告贈與給他，他也藉此機會感謝佛訥多年來不遺餘力的支持台灣。

林佳龍表示，他與佛訥前一次見面至今，「一晃眼已8年過去，認識佛納已經是將近30年前的事」，當時他還在美國唸書，買了一本介紹佛納等人50年前創立傳統基金會的書，他也回憶，這本書和傳統基金會也影響他回台灣之後，創立第一個以台灣和智庫為名的「財團法人台灣智庫」。

林佳龍表示，「我們都認為智庫要發揮影響力」，智庫必須及時且精準的提供政策主張作為決策者的參考，並同時以草根力量和政治團體為影響的對象。如今傳統基金會已經成為美國共和黨政府和國會議員的重要智庫，對美國政界發揮巨大的影響力，林佳龍也藉此機會向佛訥表達深切的敬意和謝意。

林佳龍強調，智庫可以提供決策者務實的政策建議，透過「智庫外交」可以讓政策幕僚們深度了解彼此的想法，深化兩國政府間的實質關係，他也將「智庫外交」歸納在總合外交的理念下，並規劃將外交部的外交學院「智庫化」，鼓勵兩國民間智庫深化交流，為台灣開啟二軌外交。

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