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    總預算、財劃法恐點燃釋憲戰 吳思瑤：民進黨團已做好準備

    吳思瑤預告，若覆議案沒有成功，黨團已做好準備，將提出釋憲和暫時處分，這也是挽救總預算和憲政秩序的方法。（資料照）

    吳思瑤預告，若覆議案沒有成功，黨團已做好準備，將提出釋憲和暫時處分，這也是挽救總預算和憲政秩序的方法。（資料照）

    2025/03/12 14:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院今（12）日將進行總預算及財劃法修法覆議案記名投票表決，再掀朝野攻防。民進黨團幹事長吳思瑤預告，覆議是民主救濟程序的第一步，若覆議案沒有成功，黨團已做好準備，將提出釋憲和暫時處分，這也是挽救總預算和憲政秩序的方法。

    2大覆議案表決在即，吳思瑤受訪指出，預算就是民生，當在野黨稱要民生優先、民生第一下，挽回民意的最好方法，就是投票支持覆議案，讓預算在國會嚴謹監督下，使預算的福祉、資源遍及全民；盼國民黨、台灣民眾黨立委起義來歸，支持覆議案，把預算還給人民。

    至於覆議案若失敗，吳思瑤說，當違憲亂政成為事實，依據憲法提起覆議、民主救濟與釋憲，就是必須與義務，因此提起覆議是民主救濟程序的第一步，倘若覆議案失敗、沒有成功，民進黨團已做好準備，會提出釋憲跟暫時處分的相關進行。

    吳思瑤強調，這是挽救總預算跟憲政秩序的方法，而且在合法合憲下，民進黨團都不會放棄努力，因此民進黨團已做好相關籌備事項。

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