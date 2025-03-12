國民黨團：香蕉價格高漲政府沒作為 農業部應啟動平抑措施

立法院國民黨團召開「香蕉價格暴漲 農業部束手無策」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/03/12 15:00

〔記者林欣漢／台北報導〕香蕉近期價格高漲，立法院國民黨團今日召開記者會，質疑農業部不聞不問、毫無作為，不顧蕉農死活和消費者權益，強烈要求民進黨政府拿出具體對策和調節措施平抑物價，不要只想解決提出問題的國民黨立委。

國民黨團書記長王鴻薇表示，民生物價平穩，是政府最主要的施政工作之一。當市場出現價格異常波動的時候，政府就應該在第一時間出面平抑物價、調節供需。最近香蕉價格暴漲，農業部此時應該出面向國人說明清楚，但卻不聞不問，甚至連基本說明與對策都沒有。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇指出，據農業部農糧署農產品批發市場交易行情站統計，今年一月份香蕉批發市場交易價格，平均每公斤87.6元，二月份109.1元，三月份飆漲到111.4元；未來預估零售價格每公斤可能更高達200元，香蕉變成「金蕉」。

王鴻薇表示，今年二月香蕉交易量已經降到千噸以下，在供給大量減少之下，供需出現失衡，價格必然上漲，而有將近半年的時間，農業部卻沒有任何反應，再次出現如當年缺蛋的翻版，坐視供需失衡、價格暴漲，最後發生超思雞蛋弊案，農業部要再來一次嗎？請農業部即刻啟動平抑價格措施和政策，確保蕉農與消費者權益。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，據農業部統計，三月份香蕉平均成交價價格為111.43元，是1996年中華民國有紀錄以來最高點，且三個月內暴漲80%，與去年同期二月相比，交易量下滑40%，消費者買不起香蕉，蕉農沒有香蕉可賣，雖然這和去年下半年颱風農損有關，但在產銷雙輸的情況下，民進黨政府難道都不必去關心？國民黨立委關心蕉農，在民進黨眼中就變成打擊蕉農？羅智強呼籲民進黨政府，與其解決在野黨立委，不如把心思放在解決香蕉產銷失衡的問題上。

國民黨立委游顥表示，南投的中寮與集集都是香蕉產地，面對香蕉價格暴漲，卻看不到農業部提出任何調節措施。賴政府上下動員搞大罷免，卻不願放一絲心力照顧蕉農、消費者。在香蕉價格飆漲之下，消費端哀鴻遍野，普遍蕉農並未因價格飆漲而獲益，呼籲農業部趕緊拿出具體辦法和調節措施，解決香蕉價格飆漲的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法