王鴻薇期待卓榮泰下鄉宣講財劃法 卓：人民心中還是有國家的

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 14:16

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨本週六將啟動「人民是頭家」政策說明會，鎖定六都及花蓮縣、新竹市8縣市。國民黨立院黨團書記長王鴻薇質詢關切卓揆是否會下鄉宣講，行政院長卓榮泰答詢表示，無論覆議案通過與否，如果有必要，他都有可能到各地向人民報告，「人民心中還是有國家的」。

立院院會於去年12月20日三讀通過財劃法修正案，將原由中央分配營業稅收40%、所得稅收10%給地方政府之規定，修正為營業稅100%、所得稅11%分給地方；根據新修正內容，中央必須多分給地方3753億元。行政院認為法案有窒礙難行之處，經總統核可後提請覆議。卓榮泰今赴立院進行說明。

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王鴻薇質詢時指出，今天下午將進行總預算、財劃法修法覆議案投票，財劃法的覆議案極可能不會通過。她詢問，未來是否也要針對財劃法修法下鄉宣講，告訴地方中央政府不會給地方這麼多錢，還是要由中央政府集權跟集錢。

王鴻薇表示，她很期待卓榮泰下鄉宣講財劃法，告訴地方人民，中央政府不要給地方這麼多錢。卓榮泰則回應，人民心中還是有國家的。

卓榮泰表示，無論覆議案通過與否，如果有必要，他都有可能到各地去，向人民報告。中央政府如果喪失對財政健全的能力，也喪失對地方平衡、均衡的能力，包括國防、外交等屬於中央政府權限，不屬於地方自治事項，在財劃法修法後，還能否維持這樣的財政能力，這都應該讓地方知道。

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