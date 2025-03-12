曝光藍白凍、刪預算6大荒謬！民團：衝擊防詐、國安、青年租屋補助

台灣經濟民主連合今日召開座談會羅列，藍白立委在凍、刪預算提案中的六大荒謬之處。（經民連提供）

2025/03/12 14:46

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院全院委員會昨、今兩日審查今年度中央政府總預算案覆議案，台灣經濟民主連合今日召開座談會羅列，藍白立委在凍、刪預算提案中的六大荒謬之處，並逐一點出藍白惡意刪凍將嚴重影響我國文教、防詐、國防安全以及青年租屋補助等。

經民連社群部專員林芯羽指出，據立法院審查文化部、教育部預算決議之提案單所示，有4案稱好民文化行動協會受政府補助，卻在社群貼文號召民眾參與罷免、參與「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」活動，並誣指好民利用公帑從事罷免活動云云；該更凍結該部會所編列的獎補助費與業務費，要求追回對好民的補助，並懲處官員，文化部與所屬國家人權博物館、教育部青年發展署都講受影響。

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林芯羽批評，該冬季青鳥活動支出全由經民連負擔；好民並未利用政府補助經費舉辦青鳥集會活動；豈料，國民黨竟扭曲事實，要求行政機關撤銷對好民的補助、追回對好民的補助款項，不僅違反不當連結禁止原則、信賴保護原則，更是對公民團體與公務員的雙重恐嚇，意圖使公民社會產生寒蟬效應，並讓公務員因懲處的威脅而害怕。

智庫研究員柯嘉偉提到，民眾黨立委吳春城為推動「壯世代政策與產業發展促進法」，竟然濫用立法委員職權，提案並通過數個決議凍結行政院、國發會、衛福部及體育署預算，唯一的目的，就是掐住行政機關的喉嚨，逼迫政府屈服，強迫行政機關執行所謂的「壯世代」政策，為吳春城提出的「壯世代」概念搶佔政府預算大餅。

柯嘉偉痛批，吳春城在推動壯世代系列政策引發爭議後，表面上請辭立法委員職位，實際上則遁入陰影之中，沒有了立委身份，不用依法進行各種申報，更可以肆無忌憚地與國會藍白兩黨裡應外和，繼續手握名為「凍結刪減」之政治屠刀，架在行政機關的脖子上施壓，脅迫政府推動荒唐無理，造成世代對立，且有圖利嫌疑的壯世代政策。

藍白凍結防詐預算 邏輯荒謬、彆扭可笑

智庫研究員陳思妤續指，國民黨立委牛煦庭提案，刪減刑事警察局之業務費預算4千萬元、凍結8千萬元，理由是「反詐欺廣告宣導影片、實體宣傳預算，欲利用更多網路廣告與詐騙集團相抗衡，而網路平台業者坐享其利」，因此刪減165反詐騙專線、辦理民眾識別詐騙及提升反詐騙意識等的宣導經費。

針對習慣使用網路的族群，於網路進行防治詐騙宣導，本就是對症下藥，陳思妤痛批，國民黨立委卻不准業管單位在網路上宣導網路詐騙，並且刪凍相關預算，簡直如同「頭痛不准醫頭、腳痛不准醫腳」一般彆扭可笑。

陳思妤再指，民眾黨立委黃國昌、吳春城提案，凍結刑事警察局之業務費預算1億元，理由也是「近年來詐騙事件頻傳，為了有效打詐」；國民黨立委王鴻薇也以「詐騙廣告狀況持續氾濫，數位信任應用之成效不彰」為由，刪減數位發展部數位產業署媒宣費337萬3千元。

「為什麼刪減預算、給政府更少的錢，可以讓打擊詐騙更加有效？」陳思妤質疑，為何凍結預算，足以解決詐騙問題，而非惡化、擴大該等問題？王鴻薇、黃國昌和吳春城的提案刪凍預算的論理與邏輯根本不通；況且，白委此提案完全不符合立委應有專業，僅透過184字的案由就想要凍結1億元的預算，此等提案還在藍白聯手之下遭表決通過，傲慢的態度根本是對全台灣民眾的不尊重。

藍白大砍國防旅費15% 削弱台灣防衛能力

就國防預算部分，研究員黃承瀚提及，國防部及所屬單位、海巡署、內政部警政署及空中勤務總隊的國外差旅費遭強行刪減15%且不得流用，這項決策不僅毫無專業考量，更是直接衝擊台灣國防戰力，削弱台美軍事合作，甚至影響未來美方對台軍售的穩定與效率。

黃承瀚說明，國防部陸、海、空三軍長期派遣軍官與部隊前往國外受訓，這包括F-16飛行員駐美訓練、MQ-9B無人機換裝課程、M1A2T戰車與海馬斯火箭系統種子教官赴美進修、海軍輕型巡防艦「戰鬥管理系統」訓練等關鍵項目；內政部空勤總隊的黑鷹直升機種子教官、國防部派遣官兵參加美軍軍官訓練班等，每一項訓練都是提升戰力、防衛國家的關鍵投資。

「藍白以蠻橫的方式一刀砍掉15%的國外差旅預算，且嚴禁流用！」黃承瀚直言，這形同蓄意破壞台灣軍隊的訓練計畫，甚至直接影響我方與美軍的各項合作機制，這不僅打擊國軍士氣，更可能延宕台灣換裝新式武器的訓練時程，使戰力提升受到嚴重影響，這一系列舉動的終極受益者只有北京，而非台灣人民。

凍結租屋補貼預算 民眾黨背叛青年選民

副研究員鄒韻函表示，立法院刪減2.74億元及凍結41.47億元的「國土管理業務」預算，即為租金補貼經費來源，且無法流用其他科目預算支援，這對於受惠政府租金補貼的青年與家庭，影響甚鉅。

鄒韻函抨擊，民眾黨長期號稱支持居住正義、支持年輕人的務實政黨，然而各項作為上卻令人心寒，現在連租金補貼都被凍結，都足見其政治野心已經吞噬政治良心。而民眾黨不想著將政黨口號落實為政策，反而卻為了政治報復背叛選民，這不是第三勢力，頂多是中國國民黨的附隨組織，讓人失望痛心。

在各機關業務費上，研究員陳柏諺列舉，本次業務費遭刪凍過半的一級機關，五院中有行政院、監察院；而行政院所屬中央二級機關的部分，31個機關中遭刪凍過半的則有7個機關：交通部、外交部、內政部、陸委會、原民會、中選會、通傳會，相關部會未來將要面臨種種有車但沒油錢的困窘處境，各式停擺與空轉將會成為往後屢見不鮮的日常。

陳柏諺直言，荒謬的提案，荒唐的修改，複製貼上而後塗塗改改，這便是藍白兩黨在本次總預算案當中貫徹始終的作風，經民連將持續揭露、持續說明，讓這樣的惡行公諸於世、讓公民的憤怒成為力量。

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