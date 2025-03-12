傅崐萁只讓首長答預算有無增加 卓榮泰：取巧提問無法充分說明

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 14:34

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁昨在院會質詢，逐一邀請各部會首長輪流上台，回答各部會的預算狀況，是否有較前一年度多，卻不讓首長能完整說明。行政院長卓榮泰今日表示，很遺憾用這種取巧的問答方式，讓首長無法充分說明，無法針對問題的重點回答，這絕對不是常態。

民進黨立委陳培瑜今日質詢指出，傅崐萁昨天沒有給部會首長好好說明，到底預算增加的原因是什麼，只談數字不談實際內容，就像小時候考試分數不好，父母只問為什麼不好，不問原因就處罰一頓。

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卓榮泰表示，雖然在立法院裡面這種詢答的過程，沒有禁止官員在這裡排排站，讓一位委員在那邊質詢，好幾次都感謝立法院長韓國瑜讓後面不會站一排官員，但是昨天確實發生多次這樣的狀況，且質詢內容非常取巧，只問官員部會有沒有增加預算？比去年多還是少？讓首長說多以後，詢答就結束，應該要問為什麼多、多在哪裡。

卓榮泰指出，若用同樣方式詢問委員，立法院今年預算是否比去年多，也是多，預算書上多了1.1億元，但是多在哪裡，就要去看多的有沒有道理。昨天的質詢應該是，你這個部會預算有沒有比去年多，有，那為什麼多，因為政府有2800億元的新增項目，都散佈在各部會，如果這個部會因為新增項目，預算比去年多，難道不應該嗎？

卓榮泰認為，昨天是非常取巧的質詢方式，讓首長無法充分說明，而且更嚴重的是，這些被刪減、凍結的預算都集中在特定機關、特定項目中，把一個機關的業務費全部刪掉，凍結50％到80％的費用，就好像一輛車子，不給你油錢或扣掉一個輪子，車子再大、再好還是不能開，就是在這個情況底下，整個政府動彈不得。

卓榮泰提到，同時不能流用這件事，前行政院長蔣經國說過，買醋的錢不可以拿去買醬油，不可能把買醋、買醬油的錢拿去買水，不能流用未來在追加預算的情況下會造成很多不可能，昨天很遺憾用這種取巧的問答方式，問題提出來讓首長無法充分說明，而且針對問題的重點，行政院真正無法動彈的理由是什麼，又礙於追加預算法規，沒有辦法做的事說你拜託我我就來做，這絕對不是常態。

卓榮泰強調，未來會尋求各種方式推動業務，該服務人民、國家發展、提升國防的，一項都不會漏下。

民進黨立委林俊憲質詢時也說，總預算3.1兆，原來舊版財劃法給地方大概4700多億，新的財劃法又拿走3750億元，地方總共可拿到約8500億元，而中央有1.8兆元法定支出不能動，大約剩5000億元，國防2400億元、教育2600億元，大概就超過5000億元了，其他像是地方捷運等建設、租屋及育兒津貼，一些中央開辦或補助的事項怎麼執行？新版財劃法執行下去，行政院一定癱瘓，接下來該採取的步驟是否有準備？

對此，卓榮泰說，一定提出覆議，有最好的準備，也有最壞的打算，一切就是在合法合憲的範圍中，能用的方式就是只有幾項而已。

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