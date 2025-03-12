馬英九籲政府採「不反核」的新能源政策

前總統馬英九呼籲民進黨宣示放棄「非核家園」主張，建議賴政府採取不反核的新能源政策。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/03/12 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今（12）日在臉書發文呼籲民進黨宣示放棄「非核家園」主張，停止「既過時又誤國的能源政策」，賴政府應採取不反核的新能源政策，以迎接台灣非碳家園新時代的來臨。

美國在台協會（AIT）處長谷立言最近接受本報獨家專訪時關切台灣供電，建議可採用核能作為可靠能源；行政院長卓榮泰回應若有新的核能技術，願意與世界合作。

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馬英九表示，「非核家園」政策是1970年代民進黨所提出最重要與知名的政治號召，這個主張成為民進黨基本教義派的神主牌，多年來黨內無人敢挑戰，尤其在前民進黨主席林義雄以道德訴求奔走呼號之下，更強化了這座神主牌的威力，迄今尚未有改弦易轍的跡象，但時代在變、環境在變、全球各國能源政策也早已改變，今天全球已經少有國家或專家在喊「非核家園」這種過時與錯誤的口號，因為核能發展日新月異，2022年歐盟28國就已經正式將核能與天然氣共同列為綠能的一種。

馬英九說，核能不會排碳，目前威脅世界人類最大的環境災難，早已不是核能污染，而是碳排放污染，30年來「減碳」早已取代廢核，成為全球先進國家能源政策的主軸，尤其是近年可用大卡車在公路上運送的「小型模組核電機組」（SMNR）問世以來，台灣一個科學園區只需要有少數這種小型核電機組廠，即可全區終年供電無虞。

馬英九表示，當全球不再廢核的大趨勢中，民進黨迄今仍堅持多年不變的反核政策，他不知道民進黨的領導人物是缺乏現代知識，還是為了面子問題，不顧人民死活，堅持錯誤政策，但民進黨繼續負隅頑抗下去並無意義，因為事實根本辦不到，他希望民進黨當局能恢復頭腦的清醒，認清時代發展，賴清德總統等政府高層官員能真正深入了解並掌握世界能源發展的最新趨勢，不要再莫名其妙的反核。

馬英九說，林義雄過去固然有令人敬佩的道德操守與政治堅持，但其反核主張確實早已過時多年，違背世界潮流，而且是違反人類發展的不智行為，會給台灣帶來退步與災難，他期望賴清德與民進黨為台灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，才是台灣人民之幸。

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