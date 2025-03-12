「亞亞在台灣」鼓吹武統撤銷網紅依親許可 卓榮泰：公權力一定要張揚

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 13:02

〔記者林欣漢／台北報導〕中國籍配偶劉姓女子在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，內政部移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，昨日廢止其在台依親居留許可。民進黨立委林俊憲質詢時，詢問行政院長卓榮泰，「這次撤銷居留權，是你的決定吧？」卓榮泰回應，公權力一定要張揚出來，他肯定內政部依事實認定。

林俊憲質詢時，詢問卓榮泰怎麼看這位中配劉姓網紅經常鼓勵武統，多次勸阻無效後，遭移民署撤銷居留，這是有史以來第一例。卓榮泰說，任何外國配偶來台灣組成家庭，或是依親到台灣，都要愛台灣的土地跟人，「依親要愛他的親，配偶要能互相尊重」。

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林俊憲指出，如果有妨礙社會安定，影響國家安全及國家立場，法律本來就有規範，可以撤銷居留權，以前是從來不執行。政府除了善意勸阻，但也要有依法執行的魄力，發表極端言論也會被歐美政府撤銷拘留或驅除出境，台灣過去一直不敢處理這一塊。

林俊憲表示，整天鼓催武統，散佈要破壞台灣主權立場的一些言論，已經影響社會安定，這次是首例，他認為有第一例就有第二例，相關的法令要依法執行，「這次撤銷居留權，是你的決定吧？」卓榮泰回應，公權力一定要張揚出來，他肯定內政部依事實認定。

內政部長劉世芳說明，內政部是根據事實來做認定，這位網紅從去年5月到今年1月，在社群媒體抖音上傳很多影片，發表「台灣永遠是中國的台灣」、「兩岸終將統一，也必然統一」等言論，已經觸犯台灣是一個主權國家，觸犯社會治安、國家安全的底線，又辯稱是言論自由，「言論自由絕對不是她說的言論自由，可以用武力統一台灣這樣的字眼」。

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