國台辦聲援侯佩岑等人稱「堂堂正正中國人」 學者批：紅統藝人

中共官媒《央視》製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動。（圖擷取自《今日海峽》臉書）

2025/03/12 13:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕侯佩岑、歐陽娜娜等台灣藝人，最近接力轉發中國矮化我國為「中國台灣省」貼文，遭陸委會警告將依照兩岸條例進行查處，若有中國戶籍將註銷台灣身分。國台辦今日反嗆，做為「堂堂正正中國人」，表達對國家認同、反對台獨是「自然不過的事」。學者指出，台灣民眾已經把這些人當成「紅統藝人」，轉發統戰貼文不會收到效果。

中國外交部長王毅7日聲稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，中共官媒《央視》也製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動，細數有哪些台灣藝人跟著「祖國」轉發，宣稱堅持「一個中國原則」。

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有多位台灣藝人在微博交出「作業」，包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹、文淇、官鴻、林柏叡、王以綸、陳震、黃曦彥、顏人中、董又霖等藝人都已響應轉發。

陳斌華在國台辦記者會宣稱，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，這是無法否認，也不容否認的歷史事實。

陳斌華說，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞做為「堂堂正正中國人」，表達他們對國家認同、反對台獨是自然不過的事，也是民族大義的體現。民進黨當局動輒威脅恫嚇、打擊報復，企圖限制台灣同胞的思想自由、言論自由，充分暴露其標榜民主自由的虛偽。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，台灣藝人在中國工作「要吃中國飯」，想要賺中國市場的錢，中共會加大力度要求台灣藝人表態，不能吃中國飯又砸鍋，中共將台灣藝人變成統一戰線的工具。

洪敬富批評，中共會收集有哪些台灣藝人沒有表態，此舉凸顯中共的焦慮，因為台灣藝人若不表態，就代表中共統戰的失敗。不過，轉發貼文這種方式很難收到效果，因為台灣民眾對這種配合中國表態的藝人，已經視為「紅統藝人」。

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