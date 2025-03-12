王鴻薇聲援鼓吹武統中配 網友傻眼：這個也挺？

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/03/12 13:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶利用經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，被移民署廢止她在台依親居留許可。對此，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今日受訪表示，直接驅逐出境是否符合台灣是言論自由的國家？法治國家？這會有很多人質疑。不少網友看到相關報導後紛紛傻眼表示：「這個也挺真的強」、「王鴻薇聰明的話就該對這個議題閉嘴」、「都鼓吹出兵台灣了，KMT還挺的下去」。

綜合媒體報導，對於劉女遭廢止在台依親居留許可，王鴻薇今日受訪時表示，該中配的言論是否在言論自由的保護範圍內，台灣是自由、法治國家，政府因此直接驅逐出境，是否符合台灣是言論自由的國家？法治國家？這會有很多人質疑。王鴻薇還表示，中配是一介平民，但是高居立法院國防外交委員會的召委沈伯洋，拿外國政府的錢，「請問政府查不查？都不要調查嗎？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞被轉至PTT後，不少網友對於王鴻薇聲援中配的言論感到詫異，紛紛留言表示：「王鴻薇撿到槍竟朝KMT打」、「這個也挺真的強」、「這個也挺，難怪國民黨選舉一直輸」、「KMT又撿到一把自爆槍了」、「敗票耶」、「都鼓吹出兵台灣了，KMT還挺的下去，難怪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法