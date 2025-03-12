影片曝光！ 陳玉珍為護航李彥秀單挑沈伯洋 慘遭洗臉結巴

陳玉珍想洗白李彥秀美國房產爭議單挑沈伯洋，結果被洗臉。（圖擷取自民進黨立法院黨團臉書）

2025/03/12 13:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院全員委員會今（12）處理「財政收支劃分法修正案」覆議案，朝野立委一早就針鋒相對。繼國民黨團總召傅崐萁等人質詢時，要求台下立委不要拍照、錄影，民進黨立委沈伯洋趨前要傅說明指控他是「間諜」及擁有房產的證據何在？傅又再度多次嗆聲「間諜」，隨即走出議場。民進黨立法院黨團在臉書貼出，當陳玉珍想拿沈伯洋根本不存在的美國房產洗白李彥秀，結果慘遭洗臉的影片。

民進黨立法院黨團在臉書貼出一段影片，影片中沈伯洋說「請問我當學者跟我現在工作有什麼關係？」陳玉珍回「當學者說沒有錢去拿美國的錢做相關的研究對不對，但有錢去美國買房子？」沈伯洋回「我沒有房子啊！我現在沒有房子，我讀書買房子有錯嗎？」陳玉珍回「你沒有錢買房子，你有錢買房子吧？」沈伯洋回「我家的長輩可以買房子有問題嗎？」陳玉珍這時開始偷換概念「喔，所以你是叫長輩買給你，李彥秀也是長輩買給她，李彥秀買房子好像就有錯，你家長輩買房子就沒有錯。」

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沈伯洋回擊「李彥秀的問題是她在當議員跟立委時『沒有申報』，我2017年就賣掉，我2024才當立委，2017年賣掉，2024年需要申報嗎？她的問題是沒有申報，不要轉移焦點。」這時陳玉珍本來從一開始的大聲跳針，音量逐漸轉小，並開始結巴。

民進黨立法院黨團在貼文中表示，不自量力的紅坦克，跑去找Puma（沈伯洋） battle，想要幫李彥秀洗白，結果Puma隨便開個三檔，還不用變成尼卡，紅坦克就這樣在原地被打爆了，紅坦克不但救援李彥秀失敗，還讓所有看直播的人，記得+加深李彥秀沒有申報美國房產的負面印象。

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