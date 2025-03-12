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    最近香蕉怎麼這麼貴？ 農業部長陳駿季親口說分明

    農業部長陳駿季說明，國內香蕉價格高漲是受去年3個颱風影響，才會造成國產香蕉量少價揚，是短期現象。（記者彭健禮攝）

    農業部長陳駿季說明，國內香蕉價格高漲是受去年3個颱風影響，才會造成國產香蕉量少價揚，是短期現象。（記者彭健禮攝）

    2025/03/12 12:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕香蕉近期價格高漲，國民黨立委王鴻薇直指「像遇到詐騙」。農業部長陳駿季說明，是因受去年3個颱風影響，才會造成國內香蕉量少價揚，是短期現象，隨著後續香蕉產出，預計最快這個月到下個月供應就能逐漸回穩。

    陳駿季今（12）日上午到國立聯合大學參加「織一片生態綠網」中央聯合植樹活動後，被媒體問及有關近期香蕉價格高漲之因應對策。

    陳駿季表示，大家都有感覺到近期的香蕉的確比較貴，以今天的批發價約108元左右，因香蕉的生長期約需10個月，目前產出的香蕉是去年5、6所栽種，但去年台灣遭遇3個颱風，造成國內香蕉46％的影響，換言之也就造成香蕉產量大幅減小，也因量少使得價格較高。

    陳駿季指出，農業部於2月底已注意到香蕉的價格可能會持續上揚，因此於2月20日左右起，在全聯、家樂福等大型量販賣場，推動蔬果類農產品平價專區，希望提供消費者其他平價且優質的蔬果選擇。

    陳駿季表示，香蕉價格高是一個短期的現象，農業部不可能也不會進口香蕉去打擊國內的蕉農。香蕉現今雖然價格高，但目前價格也還不能彌補蕉農所受的損失。

    他也呼籲民眾體恤農民辛苦，去年因3個颱風沒收了農民的心血，請消費者多擔待，農業部會與農民一起努力，讓後續產出的香蕉能夠順利地供應到市場，預計3、4月間，香蕉的供應就能逐漸回穩。

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