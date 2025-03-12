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    罪上加罪！前懲戒法院長李伯道涉性騷又霸凌 監院逕送併案審理

    懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

    懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

    2025/03/12 12:55

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對懲戒法院前院長李伯道涉霸凌2名女部署，監察院12日通過審查監委王美玉、高涌誠調查報告，認定霸凌成立，逕送懲戒法院職務法庭，與目前正在審理中性騷案併案審理。

    李伯道涉以不當言語、刁難請假等方式，霸凌該院女工友（A女）及女科長（B女），監委調查發現，李伯道對於A女請假、蒸便當及洗便當盒、無法及時提供電話號碼、和同事說話等事項，以及對於B女請假、處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，予以苛刻要求或任意責罵。

    監委舉例，如A女、B女為處理私務提出請假時，李伯道曾質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，使二人請假受到不必要的阻礙；甚至在2人未達其工作要求時，出言斥責「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼（台語）」、「讓機關蒙羞」。

    李行為經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會審認是在職場上以不善之言詞、態度對待下屬A女、B女，致使二人感到畏懼，承受身心壓力，其言行有所失當，已逾越合理管理權行使之必要程度，有損於友善職場之建立，因此皆認定成立職場霸凌。

    監委王美玉、高涌誠強調，雖然法官評鑑委員會（法評會）認為李伯道言行成立職場霸凌，但不具重大惡意，因此決議個案評鑑不成立，但監院經調取相關卷證，認定李伯道對2人之言行已構成職場霸凌，有移送懲戒之必要。

    由於李伯道於2023年曾利用公務權勢與機會，涉對女部屬性騷擾，於2023年12月6日被監院公告彈劾，目前已在懲戒法院職務法庭審理中。監委指出，現李又涉及職場霸凌，且行為期間皆為擔任懲戒法院院長任內，基於違失行為一體性原則，將霸凌案逕送懲戒法院職務法庭併案審理。

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