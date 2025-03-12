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    國台辦稱「一國兩制」解決台灣問題 學者：「和平統一」連2年未放入政府報告

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    2025/03/12 12:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「兩會」發布政府工作報告，在涉台部分稱要推進「祖國統一大業」，但未提及「和平統一」。針對外界關注中共官方立場是否改變？中國國台辦發言人陳斌華回應，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題、實現「祖國統一」最佳方式；學者分析，中國政府工作報告已連2年沒有放入「和平統一」，只在國台辦記者會口頭說而已。

    中國「兩會」涉台內容，陳斌華今日在國台辦例行記者會表示，今年「政府工作報告」涉台內容，充分體現了3個「從未改變」。一是在台灣問題上的基本立場從未改變。將毫不動搖地堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑和外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的基本格局。

    陳斌華指出，二是為台灣同胞謀利造福的誠意善意從未改變。將持續推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果，為台灣青年來中國追夢圓夢創造更好條件，廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展。

    陳斌華宣稱，三是推進「祖國統一大業」的決心從未改變。我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權，團結廣大台灣同胞，堅決打擊「台獨」挑釁行徑，堅定不移推進「祖國統一」進程，不斷塑造「祖國必然統一」大勢。

    關於工作報告未提及和平統一，陳斌華則說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現「祖國統一」最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。對於解決台灣問題，願以最大誠意、盡力爭取和平統一的前景，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，將不得不採取斷然措施。

    他更說，「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。衷心希望廣大台灣同胞看清情勢、順應歷史大勢，增強做堂堂正正中國人的民族自信，與大陸同胞同心同行，早日完成「祖國統一」大業。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，其實去年就沒有把「和平統一」寫進中國政府工作報告，今年也沒有放入，已連續2年沒有柔性措詞的和平統一，只在國台辦記者會口頭說而已。

    洪敬富分析，沒有放入工作報告是要進一步加大台灣焦慮，因為習近平有所謂的2027武統時間表，沒有放入「和平統一」，無非想造成台灣民眾的心理壓力，這樣才能激化台灣人民對戰爭的焦慮，進而影響台灣政府的兩岸交流立場。

    洪敬富指出，這是對台認知層面的心理戰，中共想讓台灣人民認為政府沒有能力處理問題，而政府工作報告通常也是向中國國內大內宣，刻意不將和平統一放入，在中國經濟下滑情形下，可以藉此找到民族主義宣洩出口，也代表戰狼式的抬頭。

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