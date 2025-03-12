綠營批「盧秀燕不愛聽的就關麥」 中市議長張清照被質疑護航

陳淑華（右）、陳俞融今批議會護航，「盧秀燕不愛聽的就關麥」。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/12 13:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會臨時會昨開會，民進黨議員陳俞融提出要求台中市長盧秀燕針對半個月內兩官員下台進行說明的臨時動議，但議長張清照卻直接宣佈散會，令議員錯愕不已；今民進黨議員陳淑華及陳俞融舉國民黨議員之前均有讓市長回應前例，卻沒收民進黨議員發言權，「歌功訟德可以」、「盧秀燕不愛聽的就趕快關麥」，只為護航；張清照則說，昨天因議員利用臨時動議質詢官員不對，他才制止。

昨日陳俞融基於台中市在半個月內有兩官員各因上班請假打牌及疑涉特別費下台進行說明，但主席張清照竟直接宣布敲槌散會，無視議員抗議直接走人，留下議員當場錯愕不已。

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今日議會開會，陳淑華再向張清照表達抗議，強調，昨天臨時動議議事程序未完成，依議會議事規則第10條規定，有議員提臨時動議後，主席應徵求有沒有議員附議是否進入討論，並應徵詢出席過半議員同意，但昨天陳俞融提臨時動議根本還沒講完，主席既未徵求議員同意，竟直接敲槌、散會、關麥，讓後面還有臨時動議要提的人完全沒辦法提出，「沒收議員發言權」。

陳淑華說，半個月內有官員上班打牌、有疑涉特別費案等下台，負責市府管考及地政開發的官員下台，對台中市政影響很大，盧用人、執政能力被質疑，昨天議長號稱不能請市長回答，但過去議事錄可查到包括前議員羅廷瑋、李中均有過臨時動議請市長回應的前例，「當時主席也是議長張清照」，國民黨做球給市長要歌功訟德可以，但要請盧秀燕回答、要監督盧秀燕的不可以，民進黨不可以，明顯議事不公、主席護航，甚至把民進黨議會黨團當做「細漢」。

陳俞融也說，過去國民黨議員可以讓市長回應，但她昨天提臨時動議完全符合議事規則，請主席裁示竟「被散會」，國民黨為護航選擇忽視，台中市議會還有公信力嗎，盼議會能回歸監督本職，更盼議長不要因人因黨而異。

張清照則說，他昨天制止是因議員利用臨時動議質詢官員不對，也希望大家遵守議事規則。

國民黨議員李中說，他之前提議是有提案內容、有人附議下，議長才請市長提看法，跟昨天完全不同，不能硬吵；但陳淑華再強調，昨天是主席直接制止程序，「直接敲槌關麥吔」，昨天議事程度根本沒有完成，議長主持會議要公平公正，「不能盧秀燕不愛聽的就趕快關麥」。

中市議長張清照挨批護航，「盧秀燕不愛聽的就關麥」。（記者蘇孟娟攝）

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