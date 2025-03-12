謝國樑：會和新北溝通 北北基一體建好基隆捷運

基隆市長謝國樑表示，將與新北市政府和捷運工程局多溝通，沿線路廊及聯合開發的理念和想法。（記者盧賢秀攝）

2025/03/12 12:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運最近為了開發經費及部分路線，有所爭議，報交通部審議。新北市長侯友宜今天表示，最近新北市副市長陳純敬和捷運局長將拜會基隆市長謝國樑，希望趕快審定趕快開工。謝國樑表示，未來會和新北市政府溝通，針對市民捷連運沿線路廊、聯合開發理念和想法，以台北、新北和基隆一體把基隆捷運建好，造福3個地方民眾。

基隆捷運建設經費從原本估算696.89億元大幅增加到1261.54億元，重新修正重新送交通部審議，也引起基隆和新北市之間一些疑義，質疑為什麼基隆捷運由侯友宜來決定，或是統包、分包等疑慮。

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侯友宜今天上午受訪時表示，他希望基隆運能夠趕快動工，最近陳純敬和捷運工程局長李政會拜會謝國樑，充分溝通，更了解地方的需求以及產業的連結上，期待趕快審定，我們趕快開工。

謝國樑表示，感謝侯友宜對基隆捷運關心，最近有通過電話，侯友宜表達，不管基隆段新北段或台北段都非常關心，一定把它建好，基隆捷運以台北、新北基隆一體，儘速建好，造福3個地方民眾。

謝國樑說，未來會和陳純敬和李局長深度溝通，談市民對捷連運沿線路廊及聯合開發理的念和想法，期待大家雙贏。

謝國樑說，他和侯友宜還一起拍過把捷運一起蓋好的共同論述，「不論總統選舉或市長選舉期間都是我們共同政見」，在此共同理念下繼續努力把業務和交通建設辦好。

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