為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    謝國樑：會和新北溝通 北北基一體建好基隆捷運

    基隆市長謝國樑表示，將與新北市政府和捷運工程局多溝通，沿線路廊及聯合開發的理念和想法。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑表示，將與新北市政府和捷運工程局多溝通，沿線路廊及聯合開發的理念和想法。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/12 12:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運最近為了開發經費及部分路線，有所爭議，報交通部審議。新北市長侯友宜今天表示，最近新北市副市長陳純敬和捷運局長將拜會基隆市長謝國樑，希望趕快審定趕快開工。謝國樑表示，未來會和新北市政府溝通，針對市民捷連運沿線路廊、聯合開發理念和想法，以台北、新北和基隆一體把基隆捷運建好，造福3個地方民眾。

    基隆捷運建設經費從原本估算696.89億元大幅增加到1261.54億元，重新修正重新送交通部審議，也引起基隆和新北市之間一些疑義，質疑為什麼基隆捷運由侯友宜來決定，或是統包、分包等疑慮。

    侯友宜今天上午受訪時表示，他希望基隆運能夠趕快動工，最近陳純敬和捷運工程局長李政會拜會謝國樑，充分溝通，更了解地方的需求以及產業的連結上，期待趕快審定，我們趕快開工。

    謝國樑表示，感謝侯友宜對基隆捷運關心，最近有通過電話，侯友宜表達，不管基隆段新北段或台北段都非常關心，一定把它建好，基隆捷運以台北、新北基隆一體，儘速建好，造福3個地方民眾。

    謝國樑說，未來會和陳純敬和李局長深度溝通，談市民對捷連運沿線路廊及聯合開發理的念和想法，期待大家雙贏。

    謝國樑說，他和侯友宜還一起拍過把捷運一起蓋好的共同論述，「不論總統選舉或市長選舉期間都是我們共同政見」，在此共同理念下繼續努力把業務和交通建設辦好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播