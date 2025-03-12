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    財劃法覆議若未過提釋憲、公投？ 卓榮泰：合法合憲程序都會考量

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰、財政部長莊翠雲（左）及主計長陳淑姿（右）進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰、財政部長莊翠雲（左）及主計長陳淑姿（右）進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/12 12:36

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，民眾黨立委黃珊珊詢問，如果覆議案不通過，行政院的下一步為何，是否會考慮提出釋憲跟公投。對此，卓榮泰表示，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量。

    對於黃珊珊質詢，財劃法長期都是民進黨的重要法案，然而過去在協商過程完全不溝通；卓榮泰則說，行政院數度嘗試溝通，但是很多都無法成功，拒絕溝通的次數，有些委員都清楚，有些委員不敢溝通，這些都是鐵的事實。

    黃珊珊指出，從她就任立委以來，只有財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿來找她，從來沒有見過政院高層；卓榮泰聞言表示，財政部長跟主計長當然代表行政院，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量。

    黃珊珊再問，行政院有沒有版本？卓榮泰說，有跟地方在談；莊翠雲說，3月6日有邀地方開會，持續都在協商、修法；黃珊珊說，最重要的是今天覆議案還是沒有院版，也許有院版拿出來，還可以討論，但是沒有院版的狀況下，如何考慮通過覆議案，如果只是要拿過來證明，行政院是一個悲情內閣，她覺得沒有必要，接下來是要去為大罷免添柴火？院長支持大罷免？

    卓榮泰回應，大罷免是民間人民團體提出的，跟行政院業務無關，我們是維護人民的各種參政權利，我們不會表態支持或不支持這個政治立場；黃珊珊追問，大罷免會是政院下鄉開講的內容之一？卓榮泰回答，無關。

    黃珊珊也提及，卓榮泰先前透過政務委員馬永成，表達想要與民眾黨團總召黃國昌私下會面，卓榮泰表示，「什麼叫做私下密會，他可以這樣說，他得罪的是他的朋友，他朋友認為他不守信用而已阿。」黃珊珊表示，「開大門走大路，不需要做這些事，若沒有折衷方案，只希望大家起義來歸，是不會成功的。」卓榮泰反問，「委員有機會讓我們談嗎？你們拒絕的次數有多少？」

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