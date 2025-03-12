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    傅崐萁逼問國防預算達GDP的10％ 卓榮泰：現在是不存在的議題

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，行政院長卓榮泰進行答詢。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/12 12:52

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）要求台灣的國防預算要到達GDP的10%，國民黨立委傅崐萁今在立法院質詢行政院長卓榮泰，逼問是否同意？卓回應，現在的我們沒能力編列，「就像中國要求我們承認九二共識，我也沒辦法答應它一樣」

    傅崐萁表示，我國今年GDP是26兆8868億，10%是2兆6880億，請問中華民國要如何因應？卓回應，「中華民國在這個階段沒有能力去編列2兆6千億的國防經費」，我們會衡量自己的財政能力和國軍裝備之需要。

    傅崐萁再問，「川普要求您做，你可以公開拒絕嗎？請你現在公開表達，同不同意？」卓榮泰重申，現在的我們沒有能力，如果我們有能力、有需要的時候再來考量，這是個不存在的議題。

    傅崐萁說，「什麼叫不存在，人家已經正式叩關，怎麼會不存在，這不是掩耳盜鈴，不是把頭藏在土裡，全世界的人都在講，就行政院長不表態。」卓榮泰反嗆，「就像中國要求我們承認九二共識，我也沒辦法答應它一樣」。

    針對台積電對美擴大投資，傅崐萁詢問卓榮泰，我國爭取到什麼關稅豁免？卓表示，國際談判不是一朝一夕，就像台積電到各個國家設廠也不是一天兩天，必須長時間規劃和取得土地。

    傅崐萁表示，台積電到美國去是要經過政府同意的，卓榮泰昨天說樂觀其成，那但到底得到什麼國家安全保障？卓表示，如果台積電違反國家安全，我們是不會核准的，但國家安全不只台積電，台積電是重要的產業。

    傅崐萁表示，政府核准了台積電到美國投資5兆多，把上下游產業都帶走，造成台灣產業空洞化、科技人口流失，對台灣產業的衝擊，台灣的國安得到什麼？卓榮泰回應，「委員您誤會了，我沒有核准，我也沒有能力在這個時候核准」，當國內的產業要去國外談的時候，要合乎我國的法律。

    傅崐萁表示，台美FTA、關稅豁免、台美聯防保障協議，如果做不到，千萬不要核准台積電出走。卓榮泰表示，傅委員所說的前提是不存在的，我們不會把它割讓出去；而傅委員提到那幾項，都是國家安全的事項，我們會維護。

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