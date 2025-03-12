贏了？台南北門農會「當權派」靠抽籤當選理事長 總幹事難產

北門農會改選結果，理事洪忠利（中）幸運中籤當選新任理事長，右為常務監事曾進祥，農會秘書陳界呈（左）繼續代理總幹事。（記者楊金城攝）

2025/03/12 12:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區農會新一屆理事會「當權派」與「挑戰派」打成4比4平手，上週理事會「當權派」技術性流會，今天（12日）上午再會選舉第20屆理事長、聘任總幹事，當權派理事洪忠利靠抽籤幸運當選理事長，總幹事卻未能順利產生，暫時由農會秘書陳界呈繼續代理。

台南市農業局農會輔導科長王仁志說，北門農會後續聘任總幹事江依農會總幹事遴選辦法第18條規定在60天內完成，如未聘任，要再重新舉辦總幹事遴選作業。

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北門農會第20屆理事會有9位理事，原本候聘總幹事陳柏凱陣營以5比4領先，卻因侯姓理事涉嫌在農會代表選舉中賄選被羈押禁見，無法出席理事會，「當權派」與「挑戰派」理事席次變成4比4平手，4日理事會中，陳柏凱一方的4名理事決定請假、不出席導致流會，無法產生新任理事長、聘任總幹事。監事會部分則由當權派曾進祥當選常務監事。

由於理事會再不開，依法理事資格恐被取消，今天當權派、挑戰派共8理事全員出席，當權派推洪忠利競選理事長，挑戰派推陳炎祈，在4票對4票下最後進行抽籤，陳炎祈先抽籤，但未中選，由洪忠利當選理事長。在王仁志監交下，曾進祥將理事長印信交給洪忠利。

農會總幹事聘任案表決結果也是4比4，陳柏凱未過半，聘任總幹事須由理事會再召開臨時會決定，由陳界呈繼續代理總幹事；洪忠利簡短向大家致意後結束會議。

台南市北門區農會今天（12日）上午再召開理事會選舉第20屆理事長。（記者楊金城攝）

在南市農會農業局農會輔導科長王仁志（中）監交下，北門農會常務監事曾進祥（左）將農會理事長印信交給洪忠利（右）。（記者楊金城攝）

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