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    影片曝光！沈伯洋追問要「證據」 傅崐萁跳針「間諜」落荒而逃

    民進黨立委沈伯洋（右，背對鏡頭者）走向國民黨立委傅崐萁（左二）追問「說別人是間諜要拿出證據啊？證據在哪裡？你說我有台灣跟美國的房子證據在哪裡」？傅崐萁不斷跳針「人渣」、「間諜」邊轉身走出議場。（圖擷取自陳培瑜 臉書）

    民進黨立委沈伯洋（右，背對鏡頭者）走向國民黨立委傅崐萁（左二）追問「說別人是間諜要拿出證據啊？證據在哪裡？你說我有台灣跟美國的房子證據在哪裡」？傅崐萁不斷跳針「人渣」、「間諜」邊轉身走出議場。（圖擷取自陳培瑜 臉書）

    2025/03/12 12:26

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁、許宇甄、翁曉玲今天（12日）在立法院針對「財政收支劃分法覆議案」聯合質詢， 卻為了其他立委能不能在議場內拍攝起爭執 。民進黨立委沈伯洋與陳培瑜PO出傅崐萁荒謬行徑。

    沈伯洋在臉書PO文表示，他質疑傅崐萁財劃法修正會傷害國防，結果傅崐萁回「鶼鰈（間諜）」、「丟臉」然後「人渣」、「人渣」，「今天多了新詞呢，上次選罷法是罵畜生。傅崐萁一直都有在進步！然後他走掉之後，就派陳玉珍來罵人了」。

    陳培瑜也在臉書分享，沈伯洋質問「講那麼多俄烏戰爭，你到底有沒有在問財劃法本身」，接著走向傅崐萁說：「傅崐萁，說別人是間諜要拿出證據啊？證據在哪裡？你說我有台灣跟美國的房子證據在哪裡？證據在哪裡到現在還沒出來？」傅崐萁則不斷跳針「人渣」、「間諜」，並轉身「逃離現場」。

    陳培瑜怒批，傅崐萁「不敢回答，心虛落跑」，這就是被「葉霸」（花蓮退休教師葉春蓮）認證的「通匪立委」，果然心裡有鬼！國民黨可以派人鬧場，可以阻止錄影，但擋得了一時，擋不了人民的眼睛，傅崐萁「不敢回答，因為他知道自己站不住腳」！

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