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    中配鼓吹武統遭廢止居留！國台辦跳腳狂嗆 立委：剛好而已

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    2025/03/12 12:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶劉姓女子在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，移民署昨日廢止其在台依親居留許可。中國國台辦發言人陳斌華今天反嗆，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內不同立場聲音，暴露其標榜的自由是「台獨自由」；立委痛批，民主自由不是讓你來別的國家，說要毀滅別人的國家，被廢止居留許可是剛好而已。

    劉女從中國嫁來台灣，以「亞亞在台灣」自拍網路影片鼓吹武統台灣，遭人舉報疑涉統戰言論，日前被移民署約面談。

    移民署昨依據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

    陳斌華指出，這是民進黨當局傷害大陸同胞，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內不同立場聲音，再次暴露其標榜的自由是「台獨的自由」、「抗中的自由」，既虛偽又雙標，如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重侵犯。

    陳斌華更警告，台灣媒體有提到是網紅八炯向移民署舉報的，對於此人我有16個字評價，宵小之輩、雞鳴狗盜、為虎作倀、必遭嚴懲」。

    民進黨立委王美惠今日受訪痛批，中配在中華民國台灣鼓吹武統，移民署本來就應該加以處理，有哪個國家能夠忍受這種主張。民主自由不是讓你來別的國家，說要毀滅別人的國家，被廢止居留許可只是剛好而已。

    王美惠質疑，這名中配是講出中國國台辦的心聲，中配嫁來台灣住大家歡迎，但不要配合中共宣傳武統。國台辦質疑台灣的民主自由，請問中國有任何自由嗎？在中國爭取自由的人，不久就會被消失。

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