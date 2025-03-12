傅崐萁連2天獨占聯合質詢45分鐘 林宜瑾：公然掠奪女立委發言權

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，立委傅崐萁（中）、許宇甄（左）、翁曉玲（右）進行質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 12:02

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰11日起連2天赴立法院分別報告總預算、財劃法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁2天與2位女性立委聯合詢問，時間長達45分鐘，但多以傅崐萁發言為主。對此，民進黨立委林宜瑾指出，傅崐萁假意聯合質詢，實際上就只是公然掠奪女性立委發言權，並批評，2025年居然還會在國會裡目睹把女性當陪襯，早該被時代淘汰的行走活化石，可謂奇觀。

林宜瑾表示，面對重要的覆議案質詢，傅崐萁連續2天，各找2名女性立委罰站，假意聯合質詢，實際上就只是公然掠奪女性立委發言權，從頭到尾幾乎只有傅崐萁一人獨白鬼扯。

請繼續往下閱讀...

林宜瑾強調，這不是國民黨家務事，而是全國必須同聲譴責的惡劣行徑。身為我國最大在野黨，國民黨已經透過最實際的行動，告訴全體國人也告訴全世界，即便台灣以「國會女性立委比例亞洲第一」自豪，只要有國民黨在，就只是虛有其表而無思想深度的平權假象。

林宜瑾表示，身為女性，國民黨、傅崐萁完全踩到她的底線，同為立委，為什麼就是要連續兩天找女立委罰站？國民黨是沒有其他男立委了嗎？2025年，居然還會在國會裡親眼目睹把女性當陪襯，早該被時代淘汰的行走活化石，可謂奇觀。她說，「身揹罷免案的藍委們，如果繼續自甘墮落、唯傅崐萁是從，被罷掉也是剛好而已」。

國民黨立委傅崐萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），昨在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法