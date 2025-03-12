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    王正旭爭取環衛委員基隆考察 爭取更多醫療資源

    擔任40年醫生的立委王正旭，將為基隆爭取更多醫療資源。（記者盧賢秀攝）

    擔任40年醫生的立委王正旭，將為基隆爭取更多醫療資源。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/12 11:57

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法委員王正旭表示，過去40年都在基層的醫療單位服務，推廣癌症篩檢與健康檢查，基隆對比雙北市的醫療服務，需要中央更多資源照顧，所以他在這個會期邀請社會福利及衛生環境委員會來基隆考察，為基隆爭取更多的醫療資源。

    王正旭並指出，交通部高速公路局3月24日下午14時在永安里民活動中心，舉辦「國道一號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」公聽會，他將為基隆市民發聲、改善基隆的交通環境。

    立委王正旭表示，他過去的臨床門診經驗，讓他可以在立法院為台灣的醫療發聲，他分享在基隆長庚醫院治療癌症病患的經歷，大部分的癌症只要能早期發現，都能夠控制與治癒。

    立委王正旭表示，推動癌症篩檢與健康檢查，就是希望幫助民眾建立定期篩檢、早期發現早期治療的習慣，維護國人的健康，從去年至今年他不斷在衛環委員會中為基層醫療發聲，希望在野黨的立法委員慎重看待凍結業務費及刪減預算的百分比，避免這些基礎的醫療業務無法順利運作。他這個會期將邀請衛環委員會來基隆考察，爭取基隆的醫療資源。

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