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    首頁　>　政治

    惡劣！陳玉珍肉身擋吳思瑤 一屁股坐扁包包、文件

    國民黨立委陳玉珍（左）上午在立法院國民黨團總召傅崐萁質詢時站在議場中央，刻意擋在民進黨立委吳思瑤、陳培瑜座位前面，似乎有意遮擋吳思瑤、陳培瑜攝影。（圖擷取自立法院民進黨團臉書 臉書）

    國民黨立委陳玉珍（左）上午在立法院國民黨團總召傅崐萁質詢時站在議場中央，刻意擋在民進黨立委吳思瑤、陳培瑜座位前面，似乎有意遮擋吳思瑤、陳培瑜攝影。（圖擷取自立法院民進黨團臉書 臉書）

    2025/03/12 11:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁、許宇甄、翁曉玲今天（12日）在立法院針對「財政收支劃分法覆議案」聯合質詢，卻為了其他立委能不能在議場內拍攝起爭執。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨立委陳玉珍不但故意站在她前面，還一屁股坐到她旁邊的位子，把她的背包、文件都壓扁。

    吳思瑤在臉書PO出影片，可以看到陳玉珍突然站在吳思瑤座位前面，吳思瑤表達抗議後，陳玉珍突然一屁股坐在吳思瑤座位旁，吳思瑤在貼文中表示，陳玉珍長期騷擾、盯梢吳思瑤，從黨團記者會、議場前媒體受訪區，已經N次，今天又來了，還是在議場內！吳思瑤坐在議場座位上聽質詢讀文件，陳玉珍故意跑來站吳思瑤前面擋住視線。

    吳思瑤指出，議場這麼大，陳玉珍偏要站在吳思瑤面前？比故意更故意。讓吳思瑤看不到韓國瑜的眼睛啦，陳玉珍甚至一屁股坐在吳思瑤身邊椅子，把吳思瑤的背包、文件都壓扁，這是民進黨幹部座位區，陳玉珍偏要坐到旁邊？她想投奔民進黨嗎？民進黨可不收！

    吳思瑤怒批，國民黨操作民進黨干擾議事，連陳培瑜使用自己手機也不行？你們國民黨最愛在議場直播，連機密預算都直播，民進黨立委卻不能在傅崐萁質詢時用手機拍照錄影？現在立委在議場用手機的權利都沒有了？傅崐萁大到可以控制所有立委的自由？

    陳玉珍一屁股坐在吳思瑤的包包上，把包包與文件都壓扁。（圖擷取自吳思瑤臉書）

    陳玉珍一屁股坐在吳思瑤的包包上，把包包與文件都壓扁。（圖擷取自吳思瑤臉書）

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