張善政3/19將率團出訪新加坡 考察交通、智慧城市與客家文化

桃園市長張善政將於19至22日，率領客家等局處赴新加坡市政考察，主要考察公共交通、智慧城市及連結海外客家社團與組織。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/12 11:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政將於19至22日，率領客家事務局等局處赴新加坡市政考察，主要考察公共交通、智慧城市，並連結海外客家社團與組織，持續推動桃園世界新客都願景。

張善政表示，此行主要考察新加坡的公共交通建設，新加坡面積不大，但居住人口高達600萬，代表公共交通做得非常到位，目前桃園不管是捷運或其他交通，都在如火如荼地進行中，新加坡對於建設桃園捷運路網、推動城市交通進步，有很重要的借鑑意義，像是11日才現勘桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估案，富台國小遷校並透過捷運聯合開發，不僅讓富台國小有新的面貌，舊址也透過聯開有不一樣的繁榮景象。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，其他參訪重點除了智慧城市，桃園身為全台客家人口最多城市，在世界客家博覽會時提出「桃園要變成全球新客都」願景，這並非只是隨便講講，桃園已與竹竹苗有非常密切合作，相信桃園加上竹竹苗，會變成全球最重要的新客都，早年福建、廣東有非常多的客家鄉親移民到南洋，包括馬來西亞、新加坡、印尼等，此次希望將桃園與海外客家社團、組織連結起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法