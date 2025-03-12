罷免案34：0遭藍營批不公 中選會：勿自己投壞球、怪裁判沒判好球

中選會說明，查對各罷免案「往生者連署」提議人名冊件數的各地戶政事務所每位文官都是依法行政、公正辦理選務且都是依規進行查對。（資料照）

2025/03/12 11:24

〔記者李文馨／台北報導〕罷免第一階段結果陸續出爐，罷免案34：0遭綠完封，國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任則質疑中選會回函的內容看不出是死亡連署，還是設籍未滿等問題。對於相關說法，中選會表示，民眾可善意提醒造謠者或散佈者，「切勿看到自己投壞球，就怪裁判沒判好球」、「切勿看到有人投壞球，就怪裁判沒判好球」。

面對相關質疑，中選會表示，民眾首先可反問捏造或散佈不實謠言者，是否知道「往生者連署」是各市縣地方戶政事務所依法查對出來的結果，捏造或散佈者若知道，定當質疑何以她或他還繼續捏造或散佈「選務機關查對不公」這類的謠言？若捏造或散佈者根本不知道「往生者連署」是戶政事務所勾稽查對的結果，則請她或他停止造謠，並大聲告訴當事人「切勿看到有人投壞球，就怪裁判沒判好球」。

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中選會說明，實際上，查對出各該罷免案「往生者連署」提議人名冊件數的各地戶政事務所每位文官都是依法行政、公正辦理選務且都是依規進行查對的，而各地戶政事務所的查對結果也是依法併入各該地方選委會的查對結果後，再報請中選會予以確認才發函給罷免案提議領銜人的。地方選委會主委是由各該市縣民選首長、政務副首長或文官秘書長兼任，每位裁判都是公正的，請勿一再詆毀依法辦理選務的每位文官、每位主委。

中選會也指出，若是罷免提議領銜人或罷團主要成員公開造謠「選務機關查對不公」，就可問她或他是否清楚「公職選罷法」第79條已明定，提議人名冊，經依前項規定刪除後，如不足規定人數，由選舉委員會將「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」提議人之領銜人於10日內補提。

中選會表示，民眾可以反問她或他何以可依法「補提」的罷免案提議領銜人明明都有收到「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」之公函，為何還造謠或散佈未收到公函，還有明明可依法「補提」的罷免案提議領銜人都有收到公函卻還假裝選務機關並沒有將「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」通知她或他？問他是否收到，有收到的話，就攤開在陽光下讀讀該公函的內容，好讓各界瞭解其原提議名冊是否有諸多「往生者連署」的件數被查對出來？

中選會強調，實際上，罷免案的查對標準都是依法公開的，相關流程的法規也都規定得相當清楚且具體，同時各地查對的法令標準也都一致，選務機關也一再向外界說明在案，為何她或他還要詆毀選務機關暨各地戶政事務所的每位文官，就明白告訴她或他「切勿看到自己投壞球，就怪裁判沒判好球」。

中選會表示，民眾可善意提醒造謠者或散佈者「切勿看到自己投壞球，就怪裁判沒判好球」、「切勿看到有人投壞球，就怪裁判沒判好球」，藉由澄清暨反制，請她或他停止造謠、請她或他停止散佈謠言，而讓謠言止於智者以減少不明究理的非智者，一起成為守護中華民國台灣民主成果的國人。

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