傅崐萁狂罵沈伯洋「間諜」 陳培瑜反嗆「葉老師認證的通匪立委」

民進黨立委沈伯洋（右，背對鏡頭者）趨前要國民黨立委傅崐萁（左）解釋指控他是「間諜」及擁有房產的證據何在？傅又再度多次嗆聲「間諜」，隨即走出議場。（記者謝君臨翻攝）

2025/03/12 11:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全員委員會今（12）處理「財政收支劃分法修正案」覆議案，朝野立委一早就針鋒相對。繼國民黨團總召傅崐萁等人質詢時，要求台下立委不要拍照、錄影，而在傅等人結束質詢後，民進黨立委沈伯洋趨前要傅說明指控他是「間諜」及擁有房產的證據何在？傅又再度多次嗆聲「間諜」，隨即走出議場。民進黨團書記長陳培瑜則一路痛罵傅是「葉老師認證的通匪立委！」

行政院長卓榮泰今赴立院說明財劃法覆議案，而在國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、許宇甄聯合質詢時，3人對於台下立委對其拍照、攝影感到不滿，認為議場內已有直播，憂心被拍攝的內容遭側翼剪輯，請立法院長韓國瑜約束，國民黨立委陳玉珍更直接跑到民進黨團幹事長吳思瑤前阻擋拍攝，雙方第一波激烈交鋒。

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而後在傅等人結束詢答後，沈伯洋在台下不滿表示：「你（指傅崐萁）的財劃法就是造成國防的問題、毀掉『矽盾』。」沈伯洋更舉起印有傅崐萁照片的提袋，繼續指責「你的財劃法就是讓你在地方整天發這種東西，發得照片更大、更多，只有這個效果。講台積電、俄烏戰爭，到底有沒有在問財劃法」？

此時，傅崐萁、翁曉玲、許宇甄站在議場後方討論，沈伯洋直接趨前詢問：「說別人是間諜要拿出證據，你說我有台灣和美國的房子，證據在哪裡？」傅見狀隨即高舉右手伸出食指，繼續多次嗆聲「間諜」、「間諜」、「間諜」，但腳步不停離開議場，而稍早要別人不要拍攝的翁曉玲，則拿起手機對著沈拍攝。

隨著傅崐萁走出議場，沈伯洋、陳培瑜等人繼續跟隨，陳更高聲大喊：「葉老師認證的通匪立委！」沈也持續指控傅崐萁所主導通過的財劃法修正案，正是毀掉國防、毀掉「矽盾」的元兇。傅則不回應持續緩步離去。

針對傅崐萁等人要求不要拍攝，陳培瑜痛批，國民黨雙標發作，怕人民看見傅的嘴臉？她說，國民黨立委羅智強、葉元之，還有「小藍」民眾黨團總召黃國昌，整天在議場直播，結果現在卻派出陳玉珍鬧場、許宇甄在旁言語阻止，想擋下我們錄影傅崐萁的惡形惡狀。「是怕人民看清他的嘴臉，將他罷免嗎？」

陳培瑜說，今天在立法院，秘書長周萬來甚至急著翻他的「小本本」，想找法條擋我們錄影，結果尷尬地發現根本沒有！韓院長也只能宣導「不能錄影」，但事實是，立委在議場錄影根本沒有犯法！

陳培瑜痛批，國民黨自己直播就沒事，別人錄影就氣急敗壞，雙標到這種程度，真的是讓人笑掉大牙！還在搞戒嚴那一套？時代變了，人民早就看得清清楚楚！

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