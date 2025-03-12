藍委要求院會質詢不要錄影 綠委反擊：國民黨連機密會議都在直播

民進黨立委陳培瑜對著質詢的國民黨立委錄影，引發國民黨立委不滿。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 10:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委傅崐萁、許宇甄、翁曉玲今天在立法院針對「財政收支劃分法覆議案」進行聯合質詢。許要求現場民進黨立委不要錄影，被嗆國民黨立委連機密會議都在直播，為何不能錄影？立法院長韓國瑜表示，既然質詢委員提出要求，就尊重他們不要錄影，現場都有公播，此舉引發民進黨立委不滿，雙方唇槍舌戰，質詢一度暫停。

聯合質詢到一半，許宇甄突然間詢問立法院長韓國瑜，「主席我想請教一下，在議場可以一直錄影嗎？」傅崐萁附和說，國會應該要進步，地方議會都不容許這樣的情況，因為已經有公播，為了防止胡亂剪接、網軍側翼，「身為國會議員，卻用這樣側翼的作為，這是很羞恥的」。

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韓國瑜表示，既然質詢委員提出需求和他們的憂慮，就不要錄影，現場都有實況錄影，希望各位委員能夠尊重一下，不過，民進黨立委持續表達抗議，認為現場都可直播，為何不能錄影？

韓國瑜則重申，現場都有實況錄影，也有新聞媒體，綠委要求韓國瑜拿出議事規則，韓則回應，那他納入朝野協商探討。吳思瑤則繼續抗議，連機密預算都在直播，許宇甄則嗆吳，請不要造謠。

韓國瑜表示，質詢委員正式提出請其他委員不要錄影，質詢委員尊重議場的軟硬體設備，加上各地的新聞記者也都在場，各位就尊重一下質詢委員，大家可以互相。不過民進黨立委則繼續嗆，又不是機密會議。

許宇甄說，既然現場都已經有公播畫面，為什麼還要錄影？翁曉玲則對民進黨立委說，「你有遵循我們的意見嗎？」韓國瑜則再次呼籲，強調自己是純呼籲，既然已經有質詢委員提出，那就尊重他們，沒有其他意思，這是互相，包括民進黨立委鍾佳濱也要質詢，他也要尊重。

國民黨立委陳玉珍加入戰局，在底下與民進黨立委互嗆，現場一度僵持。傅崐萁表示，今天不是個人質詢，是針對行政院提出的財劃法和總預算的覆議案，他們站在這裡是代表政黨，不是個人的質詢，希望得到起碼的尊重，國會要有基本的風度。

吳思瑤則嗆傅崐萁，他們只是坐在自己的座位上，沒有發聲，傅則反問，「你們昨天沒有鬧場嗎？」吳則說陳玉珍才不尊重人。韓國瑜又再度呼籲，在其他委員干擾之下，質詢委員是無法質詢的，請其他委員尊重質詢委員。

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