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    退役飛官吸收現役軍官刺探「雄三」機密 國防部：叛國必受國人唾棄

    空軍退伍少校飛官史濬程，涉嫌收中共逾150萬元台幣賄款，吸收現役台灣軍官，洩露IDF掛載雄三飛彈的機密資訊。（讀者提供）

    空軍退伍少校飛官史濬程，涉嫌收中共逾150萬元台幣賄款，吸收現役台灣軍官，洩露IDF掛載雄三飛彈的機密資訊。（讀者提供）

    2025/03/12 11:22

    相關新聞：

    吸收現役軍官許展誠洩露雄三飛彈機密 退役飛官史濬程10萬交保

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對國軍退役飛官史濬程、現役管制官許展誠涉為中共刺探並洩露我國「雄三飛彈」部署及反制共機擾台具體作為，國防部今（12）表示，該案為政戰局2023年初接獲官兵檢舉後展開調查，及時查明函請檢調偵辦。中共滲透攻堅未曾停頓，少數官兵叛國不法，勢必將受國人唾棄。

    有媒體報導，史濬程成功吸收空軍戰術管制聯隊現役管制官許展誠，自4年起陸續洩露空軍因應共軍擾台策略之機密文件，國軍委託中科院以「雄鷲專案」改良、構改成IDF經國號戰機可掛載的「雄三飛彈」部署也遭中國掌握，嚴重違及國安。

    對此，國防部今表示，政戰局於2023年1月間接獲官兵檢舉，史男佯稱美國智庫人員，企圖接觸現役人員刺密蒐情。國防部隨即通報國安局，統合憲兵指揮部實施專案調查，於2024年8月報請高檢署台中分署指揮偵辦。

    國防部說明，全案及時查明、函請司法機關偵辦，並先期採取管控措施以降低損害。高檢署台中分署分別以涉犯國安法、國密法及貪污治罪條例等罪提起公訴。

    國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾停頓。少數官兵叛國不法，勢將受國人唾棄；另為積極防制敵諜活動，國軍將持恆保防教育，建立官兵保防警覺與愛國意識；並與國安情報團隊密切合作，發揮統合聯防功能，提升國家安全韌性。

    空軍戰術管制聯管制官上尉軍官許展誠，被指控將國防機密交給退役飛官史濬程，再轉交給中共，目前羈押中。（翻攝自臉書）

    空軍戰術管制聯管制官上尉軍官許展誠，被指控將國防機密交給退役飛官史濬程，再轉交給中共，目前羈押中。（翻攝自臉書）

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