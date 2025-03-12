藍營：4000億補不住台電黑洞電價一直漲 郭智輝要當擺爛界王者？

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/03/12 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕政府原本編列1000億元預算要補貼台電，遭藍、白兩黨刪除，將導致電費調漲，國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，2022年至2024年中央政府挹注4000億補貼台電，卻無法阻止電價連年攀升，形同「年年調漲、越補洞越大」，凸顯能源政策的失靈與台電經營管理的混亂，經濟部長郭智輝打算要當擺爛界的王者？

凌濤批評行政院以「不補貼1000億就漲電價」恐嚇人民，他強調，現實早已戳破這個說法，因為即便持續補貼，電價仍不斷上升，根本問題在於能源政策錯誤與企業治理不彰，政府卻一再拿人民的血汗稅金為政策失敗買單。

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凌濤表示，郭智輝出身業界，卻對國際情勢與能源危機毫無作為，面對台灣缺電危機及產業呼聲，更是充耳不聞，空占高位卻毫無實質貢獻，從國際趨勢到現實狀況，都一再證明核電的趨勢已經是主流，台灣不可能靠撥補來抑制電價上漲，民進黨過去做不到，未來更做不到，「郭智輝睜眼說瞎話是打算當擺爛界的王者？」

他說，2024年台灣從美國進口的液化天然氣（LNG）已達10%，同一時間，AIT處長谷立言提出輸出台灣核能技術的可能性，然而郭智輝既未思考引進美國技術、設備以緩和台美貿易順差，也無視新一代核電技術可能緩解台灣缺電困境，仍抱死反核意識形態不放，當世界邁向「減碳」而非「反核」的現實轉向，台灣卻固步自封，這才是台灣經濟的真正危機。

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