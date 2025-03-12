童子瑋轟「基捷不是侯友宜的捷運」 新北藍議員反批：幫交通部甩鍋？

基隆捷運經費問題引發各界討論，基隆市議會議長童子瑋昨於臉書發文嗆「基捷不是新北市長侯友宜的捷運」。（資料照）

2025/03/12 10:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕基隆捷運經費問題引發各界討論，基隆市議會議長童子瑋昨於臉書發文嗆「基捷不是新北市長侯友宜的捷運」，對此，新北市多位國民黨籍議員反擊，認為童子瑋此舉是刻意政治操作，轉移大眾焦點，並未真正關心基隆捷運建設進度與經費核定問題，「難道童子瑋議長是急著幫交通部甩鍋給新北？」

市議員陳偉杰指出，重大公共工程涉及廣泛專業與複雜規劃，中央與地方來回溝通很正常，童子瑋卻將工程問題上綱為政治鬥爭。至於童子瑋在投書內容中的各種質疑，他強調，基捷由新北市府負責，是交通部的安排，並非新北市強行介入，而新北市早已多次向交通部反映原核定的696.88億元預算明顯不足，依據最新設計及市場價格調整至1261.54億元，質疑童子瑋應該追問的是「為何中央給的經費這麼少」，而非對新北市無端指責。

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陳偉杰說，如果交通部核定經費不足，那橫跨台北、新北和基隆的捷運就只能分段作業，如果童子瑋認為基隆人不能再等待，那基隆市議會應該要和新北市站在一起，向交通部爭取合理預算。

市議員江怡臻則表示，總統蔡英文於2017年與時任市長林右昌曾承諾「基隆捷運不用錢，2022年通車」，但如今基隆市政府不僅要出資，甚至可能負擔更多，「為何童子瑋不點名交通部長或行政院長怒罵？」近年各縣市重大工程頻現無人投標、缺工、工期延宕等問題，童子瑋不可能不清楚狀況，卻選擇帶風向攻擊新北市，「罵侯友宜不會讓基隆捷運變便宜，也不會讓新北變出600億的經費」，其言論只會挑起基隆與新北間的仇恨值，除了讓中央順利卸責脫身，實在看不出來對基隆人有什麼好處。

議員白珮茹也指出，交通部新聞稿明確指出「沒有修正計畫被中央打回票的問題，只是行政程序的選擇差別」，侯友宜市長也強調「目前都按照計畫期程來推動，已依交通部初步審查意見重新提報」，大家都相互尊重態度平和，不懂童子瑋怒氣衝天所為何來？

她強調，雖然基隆捷運和捷運汐東線、捷運民生線看似是3條不同工程與路線，但因為機電系統相同，未來營運面將整合，可視為「一條線」，起訖站將納入汐東線的東湖站、民生線的大稻埕站、基隆捷運的八堵站等，也就是民眾可從八堵站坐到大稻埕站、或從東湖站坐到八堵站，可理解為像中和新蘆線的起訖站包括迴龍、蘆洲及南勢角的「Y字型」概念。童子瑋為基隆人心急跳腳，難道雙北市民不希望趕緊完工嗎？雙北基隆一家親，希望大家能用大格局、而非黨派地域之別來討論公共工程議題。

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