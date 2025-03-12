遭黨內指與郭信良是親密戰友求償敗訴 陳亭妃：不會黨內互打

民進黨台南立委陳亭妃。（資料照，陳亭妃服務處提供）

2025/03/12 10:02

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南立委林俊憲與陳亭妃在爭取黨內台南市長初選打得如火如荼，陳亭妃控訴林俊憲團隊的成員曾俊仁涉在line群組傳訊、貼圖指涉索賄被重判刑的南市前議長郭信良與她兩人是政治上親密戰友，妨害其名譽，提告求償200萬元，但台南地院判陳亭妃敗訴。對此，陳強調會選擇對曾以德報怨、遵從總統賴清德的團結號召、不要黨內互打。

判決指出，陳亭妃提告指台南中西區小西門里里長曾俊仁，於2024年11月初在未經查證下，分別在數個line群組貼圖發文說「涉索賄1300萬郭信良遭重判13年，（陳亭妃與郭信良一向是政治上的親密戰友），網質疑：陳亭妃的親水樂園1場接1場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？」

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陳亭妃認為曾俊仁言論不實，惡意把她辦的活動經費，不當連結到郭信良所涉貪污案，讓台南民眾對她產生負面觀點與貶抑；曾還以「親密戰友」形容她與郭信良，易引起別人誤解，對她名譽傷害極大，所以要求償200萬元。

曾俊仁辯解，他轉傳圖文內容是疑問句，並非肯定句，且從一般網路新聞可查知陳亭妃、郭信良被視為長期政治盟友，台南市民對此都知之甚詳，上開言論兩句話是一般人可獲知的公開資訊，他轉傳這兩句言論均具查證來源；且指是「親密戰友」也未貶損陳亭妃社會評價，反駁陳的指控。

法官審認，從公開的新聞報導與陳亭妃、郭信良臉書貼文可見陳、郭為政治盟友，兩人常一起出席政治或公開活動，曾俊仁相關言論有相當理由確信其為真實，難認是不實陳述，亦無引起他人誤解或侵害陳名譽的情事。而關於親水樂園經費等質疑，是疑問句，亦涉及公眾事務與公共利益有關，陳的個人名譽對言論自由應做退讓，曾俊仁是善意發表適當評論，不具違法性，判陳亭妃求償敗訴，還可上訴。

對此，陳亭妃回應說，看判決內容就知道為什麼會不起訴，因為「問號」，這就是慣用的抹黑手法，她捍衛自己名譽沒有任何妥協空間，2018年國民黨市議員謝龍介散播不實謠言，她堅決提告，最後謝龍介妨害陳亭妃名譽確定，陳亭妃獲判賠償。但是對於黨內同志，她選擇以德報怨，相信未來抹黑、攻擊會越來越多，但她會遵從賴總統三申五令的團結、民進黨支持者交代的不要黨內互打，繼續勇往直前。

民進黨台南中西區小西門里里長曾俊仁（前中者），也是立委林俊憲的服務團隊成員之一。（取自曾俊仁臉書）

民進黨台南立委林俊憲。（資料照，林俊憲服務處提供）

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