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    竹市鄭正鈐、高虹安雙罷行動連署站啟動 助攻13個實體連署站

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

    2025/03/12 09:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站14日起啟動！雙罷免領銜人戴振博指出，原本包括民進黨竹市9名市議員服務處和立院總召柯建銘及陽明交大老師林志潔服務處已有13個實體連署站，但仍有市民覺得應廣設連署站，有的由志工外送到府服務送連署書，因此將推出小蜜蜂型的行動連署站，邀市民踴躍連署，預計14日起開設3個行動連署站，市民可就近及方便時間前往連署，朝鄭正鈐及高虹安共10萬份連署目標努力。

    戴振博表示，從6日竹市13個實體連署站開張後，幾乎各連署站都忙到不行，不少夥伴與志工甚至假日都來協助，而許多市民也勇敢站出來，共同連署罷免貪污停職的市長高虹安及賣台的立委鄭正鈐，因為市民的行動，讓新竹未來更有希望。

    戴振博也宣佈從本週五（3/14）起，除原有的連署站，將加開 「行動連署站」，本週五及週六和週日都各有行動連署站時間及地點，各實體連署站也有戶外快閃行動連署活動，邀市民加入這場關鍵的罷免行動，一起努力，向目標全力衝刺。

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

    新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站本週五啟動，將有3個行動連署站在不同時間助攻原本的13個實體連署站，邀市民加入連署行列。（戴振博提供）

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