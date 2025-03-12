傅崐萁要求議場內不能對他錄影 沈伯洋：國民黨式的戒嚴最對味

沈伯洋在臉書發文指稱，傅崐萁今日要求議場內部不能對他錄影，這也讓沈諷刺地說：「國民黨式的戒嚴最對味。」（資料照）

2025/03/12 10:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁昨在立法院的質詢內容引起討論，今日立院續審審查總預算案覆議案，民進黨立委沈伯洋在臉書發文指稱，傅崐萁要求議場內部不能對他錄影，這也讓沈諷刺地說：「國民黨式的戒嚴最對味。」

沈伯洋指出：「傅崐萁因為昨天胡亂質詢，上了各大媒體。結果，就在剛剛，傅崐萁在質詢財劃法時，提出要求，說議場內部，不可以對他錄影。」這也讓沈質疑，那這樣每次都在議場內直播的羅智強、黃國昌、葉元之是在做什麼？

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沈伯洋表示：「議場直播都只播台上人，並且只收音麥克風，所以國民黨的惡形惡狀，議場內的嘲諷、謾罵、黑箱操作，都是靠我們錄影存證。偉哉國民黨、偉哉傅崐萁，剛剛現場陳玉珍也加入，要求以後都不能錄影存證。國民黨式的戒嚴最對味。」

政治工作者周軒也在臉書發文提到此事：「傅崐萁跟許宇甄委員在質詢台上不准台下委員拿手機起來錄影！因為傅崐萁說要防止網軍側翼胡亂剪接！國民黨在議場搞戒嚴啦！」

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