柯文哲控羅織罪名、沈慶京立刻否認行賄 吳靜怡：得到暗號？

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發10日告別式，柯文哲念追思文控訴「司法羅織罪名」，媒體人吳靜怡表示，柯文哲在父親的告別式上批評司法，昨日（11日）沈慶京出庭馬上否認行賄，質疑「柯文哲的暗號，沈慶京總是能得到？」圖為柯文哲參加家祭。（讀者提供）

2025/03/12 10:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發10日告別式，柯文哲念追思文控訴「司法羅織罪名」，其妻陳佩琪更哭喊「司法迫害」。媒體人吳靜怡表示，柯文哲在父親的告別式上批評司法，昨日（11日）沈慶京出庭馬上否認行賄，並指控檢方逼供，律師團也企圖推翻柯文哲紀錄相關金流之事證，讓她質疑「柯文哲的暗號，沈慶京總是能得到？」

台北地院審理京華城弊案，昨首度提訊威京集團主席沈慶京，沈慶京自認「完全無罪」，稱偵查時檢察官「心態不正常，非要我搞柯文哲，否則就把我搞死」，「檢察官一再強姦我的肉體、我的靈魂」，希望法院公平審理。

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吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲在父親的告別式上刻意強調自己被羈押而無法陪伴，並批評司法「羅織罪名」，這段話表達了對司法程序的不滿，更是暴露柯文哲和他的夥伴們可能在司法作戰上的軸線，就是不認罪、跟檢察官對抗到底。

吳靜怡質疑，沈慶京昨日出庭馬上否認行賄，並指控檢方逼供，沈慶京批評檢方如同明朝「錦衣衛」，試圖陷害柯文哲並將他入罪，更指控檢察官心態不正常，逼迫他「搞柯文哲」，否則威脅「搞死他」，沈慶京還強調自己遭到檢方虐待與恐嚇，呼籲法院公平審理此案。

至於沈慶京的律師團也質疑檢方證據，指EXCEL檔案無法直接證明賄賂事實，律師廖威智甚至反問：「在課本上寫『林志玲是我的老婆』，就能證明林志玲是他老婆嗎？」企圖推翻柯文哲紀錄相關金流之事證。

吳靜怡也指出，公益侵占的部分，木可公關負責人李文娟承認政治獻金流入木可公司，但否認犯罪行為，她在庭上的表現不佳，答辯模糊，律師以情緒問題為由解釋。

吳靜怡也提到，檢調繼續要釐清彭振聲「旋轉門條款」的適用性與其任職合法性，現金與帳戶資金的真實來源，彭振聲擔任副市長時，與柯文哲在市長任內的合作都更政策推動以及建商利益關係，會不會不只一個京華城案？值得持續關注。

吳靜怡在文末強調，這些案件不僅涉及柯文哲個人，包含柯文哲家人、競選團隊幹部、整個台北市政府團隊，社會對司法與政治的信任度將面臨考驗。

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