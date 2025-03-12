中配鼓吹武統遭廢居留許可 葉耀元：國家主權不容侵犯

劉女透過社群發布影片宣揚武統，移民署約詢後決議，廢止她在台依親居留許可。（圖取自劉女Youtube頻道）

2025/03/12 09:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶利用經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，移民署認為已違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止在台依親居留許可。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，國家主權不容侵犯，特別是居留權持有者的言論、行為傷害了該國主權。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也支持移民署「硬起來」，反問「不認、不捍衛台灣主權，還要什麼公民權」？

劉姓女子從中國嫁來台灣，在社群網站經營「亞亞在台灣」頻道，近日移民署接獲檢舉，其影片鼓吹中國武統台灣，涉嫌違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定。移民署4日通知她到移民署陳述意見，報請陸委會專案審議後，昨晚宣布決議廢止她在台依親居留許可，且5年不許再申請依親居留。

請繼續往下閱讀...

葉耀元在粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，國家主權不容被侵犯，並強調「『永久居留權』跟『歸化』是不一樣的概念。畢竟取得永久居留權時並不需要對該國家宣誓效忠，但同理也表示該居留權是可以被剝奪的，尤其是在持有者的言論行為傷害了該國家的主權」。

杜奕瑾也發文：「支持移民署硬起來。中配煽動否定台灣身分者、廢除居留證永久遣返。台灣公民公開否定台灣國家者、也應暫停台灣公民權。不得投票、參選或者享有社會福利。」他也問：「不認、不捍衛台灣主權，還要什麼公民權？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法