點名藍白行徑荒腔走板 柯建銘：自刻墓誌銘

柯建銘今凌晨在臉書發文表示，「大反罷大民意大勢定大成功」、「藍白自刻墓誌銘大驚艷」，並回顧11日藍白在立院的相關言論。（資料照）

2025/03/12 10:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁昨（11）日在立法院質詢，針對台積電議題與行政院長卓榮泰交鋒，卓榮泰一句「你這樣講話是代表中央政府嗎」？瞬間讓傅崐萁語塞、惱羞成怒。民進黨團總召柯建銘今天凌晨在臉書發文表示，「大反罷大民意大勢定大成功」、「藍白自刻墓誌銘大驚艷」，並回顧11日藍白在立院的相關言論。

柯建銘表示，卓榮泰率領部分內閣首長為總預算覆議案到立院備詢，「看到卓院長及所有列席備詢官員，以無比沉穩篤定的心情，重磅回擊藍白『亡台滅國之叛國言論』；立院黨團幹事長吳思瑤自備圖表，清晰論述，讓藍白大騙局難逃民意大反撲」。

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柯建銘強調，卓榮泰與吳思瑤只做一件事，就是回擊藍白附和一年前中國國台辦主張「疑美論」、「美積電」，以及和中國公然唱和賣國滅國。柯建銘指出，卓榮泰回擊傅拍桌疑美論「你現在代表中央政府嗎」？讓傅崐萁啞口無言；他表示，已有人提告，傅崐萁已犯刑法100條公然叛國現行犯。

柯建銘提到，民眾黨主席黃國昌11日下午針對台積電赴美投資開記者會，批評民進黨政府「失能到甚麼程度，表現才會如此荒腔走板」，柯建銘反問，馬英九執政曾開放台積電、力晶電12吋晶圓廠赴中國設廠，那怎麼不說是「中積電」呢？其實黃國昌是自證自己「大失能大離譜」。

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